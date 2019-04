Adelsheim II und Hettingen bibbern

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost steht in den kommenden drei Tagen der letzte Spieltag an. Als Meister steht bereit der SV Niklashausen II fest. „Vize“, und damit Relegationsteilnehmer zum Aufstieg in die Verbandsklasse Nord, ist der VfB Mosbach-Waldstadt II. Erster Absteiger ist der ETSV Lauda, es können noch der FC Hettingen oder der SV Adelsheim II folgen. Die Begegnungen des letzten Spieltags:

Freitag, 19 Uhr: BJC Buchen II – SV Adelsheim II.

Freitag, 20 Uhr: SV Niklashausen II – TV Eberbach, TSV Tauberbischofsheim – ETSV Lauda.

Samstag, 18 Uhr: FC Viktoria Hettingen – Schefflenz-Auerbach.

Sonntag, 13 Uhr: VfB Mosbach-Waldstadt II – Spvgg. Hainstadt. red

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019