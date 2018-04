Anzeige

Alle Entscheidungen sind gefallen Der Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim beendete während der Woche die Saison 2017/18, sieht man einmal von wenigen Nachholpartien ab, die aber auf Entscheidungen im Hinblick auf Aufstieg sowie Abstieg keinen Einfluss mehr haben. In der Kreisliga wurde der TSV Tauberbischofsheim II Meister und Aufsteiger in die Bezirksklasse TBB/buchen. In der Relegation spielt der SC Grünenwört um den Aufstieg. Absteiger sind der FC Dörlesberg II und der TSV Tauberbischofsheim III.

Meister und Aufsteiger in der Kreisklasse A wurde der TTC Oberschüpf, Vizemeister der TSV Schweigern. Abgestiegen ist der FC Gissigheim II, während der FC Dörlesberg III bereits während der Saison vom Spielbetrieb abgemeldet wurde.

Meister der Kreisklasse B Tauberbischofsheim wurde der ETSV Lauda III, Vizemeister ist der TSV Gerchsheim, beide Teams sind aufstiegsberechtigt. Abgestiegen ist der TSV Assamstadt III.