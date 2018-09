Ambitionen auf den Aufstieg

Mit der neuen Spielklasse D verfügt der Tischtenniskreis Tauberbischofsheim nunmehr über sechs Ligen, in der die Akteure um die Zähler ringen. Allerdings war der Auftakt noch recht mäßig, dennoch fanden in der Kreisliga mit Grünenwört und Dertingen gegen Dörlesberg/Nassig II sowie Schweigern zwei Partien statt, bei denen die Sieger bereits ihre Aufstiegsstärke unterstrichen.

Kreisliga

SC Grünenwört – SG Dörlesb./Na. II 9:4. Mit einer 3:0-Führung eröffnete der SC das Match. Oetzel, Degen und Felde erhöhten gegen Leisering, Kunkel und Hergenhahn auf 6:0. Schulz und Görlich gewannen auf der Gegenseite gegen Zeiger und Grein zum 2:6. Nach dem 7:2 durch Hörtreiter gegen Alletzhäuser antwortet Kunkel gegen Oetzel zum 3:7. Degen erhöhte gegen Leisering auf 8:3 und nach je einem weiteren Erfolg auf beiden Seiten durch Schulz (FC) gegen Felde sowie Zeiger (SC) gegen Hergenhahn war das Match entschieden.

SV Dertingen – TSV Schweigern 9:3. Nach der heimischen 2:1-Führung erhöhte Braun gegen S. Riegler auf 3:1. M. Riegler sorgte gegen Holzmann für den Anschluss, doch im weiteren Verlauf siegte der SAV mit Hill, Semmler, Kuhn und Keller gegen Müller. König, Fähr und Weber zum 7:2. Der Gast war mit M. Riegler gegen Braun erfolgreich, während Holzmann und Hill gegen S. Riegler und König das Match beendeten.

Kreisklasse A

FC Eichel – TTC Großrinderfeld 8:8. In einem Match auf Augenhöhe wurde bis zum letzten Ballwechsel hart um die Zähler gerungen. Der FC ging 2:1 in Front, ehe der TTC durch Weimert gegen Matejka ausglich. Nach dem 3:2 durch Segner gegen Horn gewannen Liebler und Stolzenberger gegen Röhrig und Schmitt zur 4:3-Gästeführung. Dill, Gruber und Matejka waren gegen Menig, Schrank und Horn zum 6:4 erfolgreich. Der Gast bot aber weiter Paroli und gewann mit Weimert, Stolzenberger, Liebler und Schrank gegen Segner, Röhrig, Schmitt und Dill zum 8:6. Gruber sorgte mit seinem Sieg gegen Menig für den Anschluss, so dass man ins Doppelfinale musste. Dabei gelang der heimischen Crew Matejka/Segner gegen Weimert/Stolzenberger noch das dem Spielverlauf nach verdiente Remis.

ETSV Lauda III – TSV Gerchsheim 9:5. Nach einer 2:1-Führung aus der Doppelrunde erhöhte der ETSV durch Storch gegen Wagner auf 3:1. A. Seubert und M. Seubert sorgten gegen Berger und P. Ihl für den Ausgleich. Nach Siegen von Neusr, Schwager und Schweitzer gegen Michel, Albert und Szeitszam lager der ETSV 6:3 vorn. A. Seubert und Michel waren gegen Storch und P. Ihl nochmals für den TSV erfolgreich, ehe Berger, Neuser und Schwager gegen Wagner, M. Seubert und Szeitszam das Match entschieden.

Kreisklasse B

TSV Assamstadt III – SV Schönfeld 2:9. Der Gast ging zu Beginn 2:1 in Führung und erhöhte diese mit J. Kraft, Meißner und M. Kraft gegen Bickel, Kasper und Stumpf auf 5:1. Wülk gewann gegen Esswein nochmals für den TSV, während auf der Gästeseite Hüll, Schmitt, Meißner und J. Kraft gegen Hertlein, Frank, Bickel und Kasper gewannen.

Kreisklasse C

VfR Uissigheim – SC Grünenwört II 1:6. Nach der Eröffnung stand es 0:2. Für den VfR war May erfolgreich, während für die Maintäler E. Wagner (3) und Theis gewannen.

Kreisklasse D

SV Niklashausen IV – TSV Tauberbischofsheim V 8:0. Dewr SV führte nach der Doppelrunde 2:0. Weiter gewannen Künzig (2), Kohl (2), Schöllig und F. Sorger gegen Treu, Schipper. Seitz und Schuster.

TTV Oberlauda III – SV Schönfeld II 0:8. Der Gast ging zunächst 2:0 in Front. In der Folge gewannen Schleth (2), Hüll (2) Bittermann und R. Bieber gegen Hofmann, Wildner, Löffler und Stolze.

