Atienne Perlinger holt gleich drei Titel

Schwache Beteiligung kennzeichnete die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften des Nachwuchses in der Turnhalle in Adelsheim. Sowohl in der Spitze wie in der Breite ließen die Meisterschaften im Tischtennisbezirk Buchen zu wünschen übrig. Einige Vereine „glänzten“ sogar gänzlich durch Abwesenheit. Unter der Regie von Bezirkssportwart Jörg Kromer und Sportausschussmitglied Wolfgang Großkinsky entwickelte sich dennoch spannender Tischtennissport.

Überragende Teilnehmer waren Atienne Perlinger von der Spvgg. Sindolsheim mit drei Bezirksmeistertiteln bei den Jungen U13 und U15. Zwei Titel holten sich der Hainstadter Christopher Preuhs (Einzel und Doppel U18) und Isabell Ritter vom BJC Buchen (Einzel und Doppel U13). Die übrigen Bezirksmeisterschaften erspielte sich der Ausrichter SV Adelsheim mit Zahide Akdere (Mädchen U15) und im Doppel Lukas Heinemann/Fabio Günther (Jungen U 13). Unter der Leitung von Oberschiedsrichter Daniel Eberhard (TSV Oberwittstadt) lieferte der Tischtennisnachwuchs faire und spannende Wettkämpfe ab.

In der Spielklasse U 18 dominierten die beiden Favoriten: Christopher Preuhs (Hainstadt) gab in der Vorrunde und im Halbfinale keinen Satz ab, während sich Adrian Hettinger (Sindolsheim) gegen Michelle Eckstein (Adelsheim) strecken musste, aber dennoch souverän ins Endspiel einzog.

Das Finale beherrschte der Hainstadter Verbandsligaspieler sehr deutlich und sicherte sich den Meistertitel in der ältesten Jugendklasse. Auch im Doppel war der Einzelsieger unangefochten. An Christopher Preuhs und David Herberich scheiterten im Halbfinale die Lokalmatadoren Sophia Rüppel und Michelle Eckstein, bevor im Endspiel Patrick Ritter/Adrian Hettinger (Buchen/Sindolsheim) dem Meisterduo gratulieren mussten.

Lücke hinterlassen

Der altersbedingte Aufstieg der Hainstadter Verbandsligaspieler hat bei den Jungen U 15 eine Leistungslücke hinterlassen. Dies nutzte der junge Atienne Perlinger von der Spvgg. Sindolsheim zum Aufstieg auf den Meisterthron. Obwohl er noch der U13-Spielklasse angehört, erledigte das Talent die Aufgaben im Halbfinale (gegen Oliver Preuhs, Hainstadt) und im Finale (3:2 gegen Patrick Ritter, Buchen) routiniert. Auch das Doppel wurde zusammen mit seinem Vereinskameraden Dorian Hettinger gegen Melvin Schaaf/Janek Rüppel (Adelsheim) eine sichere 3:1-Beute.

Seinen dritten Meistertitel sicherte sich Atienne Perlinger im Einzel der Jungen U13. Sowohl in den Gruppenspielen als auch in der K.o-Runde gab das Sindolsheimer Talent keinen Satz ab und holte sich gegen Lukas Heinemann (SV Adelsheim) den Titel.

Mit guten Leistungen in der Vorrunde überraschten die Buchener Malik Speth und Luca Berger und durften sich über den gemeinsamen dritten Rang freuen. Noch eine Stufe höher ging es für die beiden Talente in der Doppelkonkurrenz, wo allerdings Lukas Heinemann und Fabio Günther im Endspiel die besseren Schläge hatten.

Beide hätten Titel verdient gehabt

Bei den Mädchen U15 setzte sich Zahide Akdere die Meisterkrone auf. Die erfahrene Spielerin gab den beiden Emporkömmlingen Isabell Ritter (BJC Buchen) und Pauline Hambrecht (SV Adelsheim) das Nachsehen und verwies sie auf die nächsten Plätze. Die beiden Talente hielten sich bei den Mädchen U13 schadlos. Gemeinsam gewannen sie die Doppelkonkurrenz vor Selina Sisow/Angelina Frank und Sabrina Kropf/Milena Ballweg (beide vom TV Hardheim).

Auch im Einzel gingen die beiden dritten Plätze mit Sabrina Kropf und Angelina Frank an die Hardheimer Talentschmiede. Im ausgeglichenen Finale hatte Isabell Ritter im Entscheidungssatz gegen Pauline Hambrecht die besseren Nerven. Für ihre tollen Ballwechsel hätten eigentlich beide Spielerinnen den Meistertitel verdient.

Bei der Siegerehrung lobte Bezirksvorsitzender Peter Scheurich die Spielerinnen und Spieler für ihr faires Verhalten und überreichte die Meisterschaftsurkunden. pet

