Auch der Spitzenreiter ist nicht völlig unverwundbar

Während der Woche fand im Tischtenniskreis eine Reihe brisanter Partien statt. Die Überraschung gelang dem FC Gissigheim in der Kreisliga, der den bis dahin schadlos führenden SC Grünenwört knapp bezwang. In der Kreisklasse A gewann Großrinderfeld knapp in Gerchsheim, der TTC Oberschüpf bot im Heimspiel gegen Dörlesberg/Nassig III kein Team auf und muss somit kampflos die Zähler den erschienen Gästen überlassen. In der B-Klasse siegte Bobstadt III gegen Gissigheim II, in der C-Klasse wurde nicht gespielt. Die D-Klasse meldet den Sieg von Lauda IV in Oberlauda II, während Niklashausen IV sowohl gegen Schönfeld II wie auch gegen Tauberbischofsheim V gewann.

Kreisliga

FC Hundheim – SC Grünenwört 2:9. Kein Problem für den Tabellenführer vom Main, der von Beginn an 3:0 in Front ging. Degen erhöhte gegen A. Münkel auf 4:0, ehe M. Münkel gegen Oetzel erstmals für den FC erfolgreich war. Zeiger, Felde, Hörtreiter und Grein punkteten gegen T. Hauck, P. Münkel, H. Bischof sowie einmal kampflos zum 8:1. A. Münkel gewann gegen Oetzel nochmals für den FC, während auf der Gegenseite Degen gegen M. Münkel das Geschehen abschloss.

SG Dörlesberg/Nassig II – TTC Bobstadt 9:5. Der Gast ging zunächst 2:1 in Führung, ehe Kunkel gegen Quenzer ausglich. Nach der erneuten Gästeführung durch Seeberger gegen Leisering gelang Schulz gegen Behringer der Gleichstand. Scherer siegte gegen Hergenhahn zum 3:4 doch fortan siegte die SG mit Demharter, Steck, Kunkel, Leisering und Schulz gegen Beier, Throm, Seeberger, Quenzer und Scherer zum 8:4. Für den TTC Bobstadt gewann nochmals Behringer gegen Hergenhahn, auf heimischer Seite siegte Demharter gegen Throm.

TTV Oberlauda – FC Külsheim III 8:8. Die Brunnenstädter eröffneten mit einer 2:1-Führung, während für die Einheimischen Fading und Fischer gegen Weisz und Betz zum 3:2 erfolgreich waren. Hepp und Wagner punkteten gegen Stolze und Balbach zur 4:3-Gästeführung, für den TTV waren Klingert und Appel gegen Pfohl und L. Dorbath zum 5:4 erfolgreich. Die Gäste sahen wie der Sieger aus, nachdem sie zum 8:5 gepunktet hatten. Der TTV siegte mit Klingert und Appel gegen L. Dorbath und Pfohl zum 7:8-Anschluss. Auch in der Entscheidung der Doppelteams gelang der heimischen Crew Fading/Balbach gegen Betz/Weisz ein Sieg, womit man sich die Punkte teilte.

FC Gissigheim – SC Grünenwört 9:7. Brisant bis zum letzten Ballwechsel verlief das Spitzenmatch im Brehmbachtal, wo der FC zunächst 2:1 in Führung ging. Der SC fand nun zum Rhythmus und punktete mit Degen, Oetzel, Zeiger und Felde gegen Hetzler, Stahl, Veith und Ullrich zum 5:2. Brehm und Häfner antworteten durch Siege gegen E. Wagner und Hörtreiter zum 4:5. Hochspannung auch in der Schlussphase in der die Einheimischen mit Veith, Ullrich, Brehm und Häfner gegen Felde, Zeiger, Hörtreiter und E.Wagner zum 8:7 erfolgreich waren. Im Finale der Doppelteams sorgte der FC mit Hetzler/Brehm gegen Oetzel/Degen für die Überraschung in der Liga.

TTC Bobstadt – TTV Oberlauda 9:4. Nach der heimischen 2:1-Führung zu Beginn erhöhte Seeberger gegen Fischer auf 3:1. Fading und Balbach gelang gegen C. Behringer und Quenzer der Ausgleich, doch schon im Gegenzug stand es 5:3 nach den Siegen von Scherer und M. Behringer gegen Stolze und Appel. Arbinger siegte dann gegen Throm zum 4:5- Anschluss, doch mehr gelang den Gästen am Ende nicht, da Seeberger, C. Behringer, Quenzer und Scherer gegen Fading, Fischer, Stolze und Balbach nichts mehr anbrennen ließen.

Kreisklasse A

TSV Gerchshim – TTC Großrinderfeld 7:9. Ein Lokalderby, bei dem hart um die Zähler gerungen wurde. Zunächst ging der TSV 2:1 in Front und erhöhte mit A. Seubert und Wagner gegen Weimert und Horn auf 4:1. Liebler und Stolzenberger punkteten gegen Michel und M. Seubert zum 3:4. Szeitzsam siegte gegen Menig zum 5:3, während Baumann gegen Albert zum erneuten Anschluss erfolgreich war. In der Entscheidung der Doppelteams, machte die Gästecrew Weimert/Stolzenberger gegen A. Seubert/Michel den knappen Gästesieg perfekt.

TTC Oberschüpf – SG Dörlesberg/Nassig III 0:9 (kampflos). Die Gastgeber boten zu diesem Verbandsspiel keine Mannschaft auf.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt III - FC Gissigheim II 9:7. Nach der Eröffnung führte der TTC 2:1. Im weiteren Verlauf punktete der Gast mit Podetz, Ehrenfried und Hartmann gegen Volk, Kappes und Pfisterer zum 4:2. Mach und Göller sorgten gegen Häfner und Geier für den Ausgleich. In der Schlussphase dominierte der TTC.

Kreisklasse D

TTV Oberlauda III – ETSV Lauda IV 1:8. Nach der Eröffnung stand es 0:2. Für den ETSV siegten weiter Schweitzer (2), Reinhardt, Morcher (2) und Epp, für den TTV war Stolze erfolgreich.

SV Niklashausen IV – SV Schönfeld II 8:2. Die Partie stand zu Beginn 1:1. Für die Taubertäler gewannen Künzig (2), Kohl (2), F. Sorger und Flegler (2), während für den Gast R. Bieber gewann.

TSV Tauberbischofsheim V – SV Niklashausen IV 6:8. Ein spannendes Match wurde in der Kreisstadt geboten, das nach der Doppelrunde zu Beginn 0:2 stand. Der SV Niklashausen war mit Schöllig (3), S. Sorger und Kohl (2) erfolgreich war, der TSV Tauberbischofsheim gewann mit Henninger (2), Treu (2), Seitz und Schipper.

