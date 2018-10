Auf die Doppel kommt es an

Die Fans der Tischtenniscracks des SV Niklashausen können am kommenden Samstag, 20. Oktober, wieder Badenliga-Spitzentischtennis in der heimischen „Pfeifer-Arena“ erleben. Die Taubertäler bitten ab 19 Uhr die Gäste vom ESV Weil am Rhein zum Tanz an die Platte. Hallenöffnung ist um 18 Uhr.

Nach mittlerweile drei gewonnen Spielen wird das Niklashäuser Team rund um Spitzenspieler Malcherek mit genug Selbstvertrauen und motiviert vor heimischer Kulisse zur Sache gehen. Schließlich will dem von der schweizerischen Grenze angereisten Gegnern natürlich alles abverlangen.

„Selbstverständlich darf man nicht leichtsinnig in dieses Spiel gehen“, so Teammanager Bastian Kohl. „Ich bin aber zuversichtlich, dass unsere neu formierten Doppel wieder punkten werden.“

Vorteile in den vorderen Einzeln

Wie von Kohl bereits angesprochen, wird für einen optimalen Start in die Begegnung wie sooft wieder viel auf die drei Eingangsdoppel ankommen. Sollte man hier mit einem kleinen Vorsprung herausarbeiten können, so liegen in den Einzeln die Vorteile im vorderen Paarkreuz klar auf Niklashäuser Seite. In der Mitte ist das Verhältnis ausgeglichen. Im hinteren Paarkreuz könnte das Kräfteverhältnis je nach Mannschaftsaufstellung von Weil leicht zugunsten der Gäste ausfallen. Daher können sich die hoffentlich zahlreich anwesenden Tischtennis-„Gourmets“ der Region auf spannende Spiele freuen. bako

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018