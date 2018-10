Aufsteiger neuer Spitzenreiter

Vier Begegnungen gingen am Wochenende in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen über die Bühne. Dabei siegte der TV Hardheim in Assamstadt und in heimischer Halle gegen Tauberbischofsheim II, womit die Tabellenführung perfekt war. In den weiteren Spielen gewannen Külsheim II und die SG Dörlesberg/Nassig gegen Tauberbischofsheim II sowie gegen die SG Höpfingen/Walldürn.

TSV Assamstadt – TV Hardheim 4:9. Der Gast ging zunächst 2:1 in Front, ehe der TSV durch Mutsch gegen Kuhn ausglich. Oelerking brachte den TV gegen J. Ansmann erneut in Führung, während auf heimischer Seite A. Ansmann und Eichhorn gegen Kropf und A. Wagner zur 4:3 Führung punkteten. Stumpf gelang gegen A. Wagner nochmals der Gleichstand, allerdings war man damit mit dem Latein auch schon am Ende. Fortan siegten die Erftäler mit Dyszy, Oelerking, Kuhn, A. Wagner und Kropf gegen Hügel, Mutsch, J. Ansmann, A. Ansmann und Eichhorn.

FC Külsheim II – TSV Tauberbischofsheim II 9:1. Das Match der beiden zweiten Garnituren war eine klare Sache für die Brunnenstädter. Mit einer 3:0-Führung eröffnete man die Partie, die durch Siege von H. Würzberger, R. Würzberger, Schanzenbächer, Wüste und Stang gegen Fröhlich, Schöröch, Sieron, Arnold und Röder auf 8:0 erhöht wurde. Bei diesem Stand gelang den Gästen durch Müller gegen Betz der einzige Sieg, denn im Gegenzug machte H. Würzberger gegen Schöröch den heimischen Zweierpack perfekt.

TV Hardheim – TSV Tauberbischofsheim II 9:1. Nach der hohen Niederlage vom Vortage bei Külsheim II wurde der TSV auch bei dieser Visite empfindlich getroffen. Der TV eröffnete mit einer 3:0-Führung und erhöhte mit Oelerking, Kuhn und A. Wagner gegen Fröhlich, Reinbold und Sieron auf 6:0. Arnold siegte zwar gegen Kropf, doch damit waren die Möglichkeiten der Gäste auch schon erschöpft. Dyszy, R. Wagner und Oelerking sorgten gegen Hauck, Kruse und Reinbold für den Kantersieg, verbunden mit der Übernahme der Tabellenführung.

SG Dörlesberg/Nassig – SG Höpfingen/Walldürn 9:3. 3:0 führte die heimische SG nach der Eröffnung. Hirschinger, V. Goldschmitt und H. Goldschmitt punkteten gegen Ott, Baumann und Schaborak zum 6:0. Nach dem 1:6 durch Miko gegen Betzel sorgte Eirich gegen Kaufmann wieder für den alten Abstand. Der Gast siegte nochmals mit Braun und Baumann gegen Gabel und Hirschinger, dagegen aber standen die Erfolge der Heimakteure V. Goldschmitt und H. Goldschmitt gegen Ott und Miko. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018