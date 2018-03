Aufstieg über die Relegation möglich

Anzeige

In der Kreisliga im Tischtennisbezirk Buchen sicherte sich der TSV Oberwittstadt die Vizemeisterschaft und hat nun in der Relegation noch die Möglichkeit, in die Bezirksklasse aufzusteigen.

Kreisliga

Der TSV Oberwittstadt beendete mit einem überzeugenden 9:3-Erfolg über den Tabellendritten Spvgg Sindolsheim vorzeitig die Verbandsrunde 17/18 und sicherte sich zumindest den zweiten Platz, der zur Relegation zur Bezirksklasse berechtigt.