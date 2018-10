Auftakt schon heute

Für das Wochenende stehen in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen vier Partien auf dem Programm. Am Donnerstag erwartet die SG Dörlesberg den ETSV Lauda II.

Bei den Partien am Freitag erwarten Lauda II, Neunstetten und Niklashausen III die Teams aus Külsheim II, Höpfingen/Walldürn sowie Tauberbischofsheim II.

SG Dörlesberg/Walldürn – ETSV Lauda II (heute, 20 Uhr): Der SG (5:3) gelang erst jüngst gegen die SG Höpfingen/Walldürn ein Kanter-Sieg. Nun erscheint mit dem ETSV II (0:6) ein Team, welches bislang erfolglos agiert. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

ETSV Lauda II – FC Külsheim II (Freitag, 20 Uhr): Im Match der beiden zweiten Garnituren bestehen hinsichtlich der Spielstärke große Unterschiede. Während die Eisenbahner (0:6) bislang nicht Fuß,fassen konnten, verfügt der Gast (5:1) über gute Chancen auch weiterhin vorne mitzumischen. Ein Sieg der Brunnenstädter ist wahrscheinlich.

TSV Neunstetten – SG Höpfingen/Walldürn (Freitag, 20 Uhr). Beide Mannschaften tun sich in dieser Saison bisher recht schwer. Der TSV (2:6) rangiert in gefährdeter Position und auch die SG (3:7), die erst jüngst in Dörlesberg/Nassig klar unterlag, steht nicht viel besser. Ein hartes Ringen um die Zähler wird erwartet, ein Remis liegt sehr nahe.

SV Niklashausen III – TSV Tauberbischofsheim II (Freitag, 20 Uhr): Ein Match mit klaren Vorzeichen. Der SV steht mit 6:2-Zählern in der Spitzengruppe, während der Gast (0:10) ohne jeglichen Erfolg das Tabellenende ziert. Bei dieser Visite droht den Kreisstädtern ein neuerlicher Einbruch. ege

