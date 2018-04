Ausschließlich Kantersiege

Anzeige

Mit fünf Nachholpartien endete während der Woche die Tischtennis-Saison 2017/18. In der Kreisliga siegte Külsheim III gegen Dörlesberg II. In der Kreisklasse A gewann Großrinderfeld gegen Eichel, während Schweigern in Nassig die Oberhand behielt. In der B-Klasse entführte Schweigern aus Nassig beide Zähler.

Kreisliga

FC Külsheim III – Dörlesberg II 9:2. Im Nachbarschaftsduell präsentierte sich die dritte Garnitur der Brunnenstädter von Beginn an druckvoll. Nach einer 2:1-Führung aus der Doppeleröffnung erhöhten Stang, Weisz, Krug, Wagner und Pfohl gegen Kohl, Betzel, Lang, T. Alletzhäuser und Rabe auf 7:1. Bei diesem Stand gelang den Gästen durch Anderlik gegen Keller zwar ein Sieg, doch mehr wurde nicht bewegt, da der FC mit Siegen von Stang und Weisz gegen Betzel und Kohl für klare Verhältnisse sorgte.