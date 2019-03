Beiden fehlt jetzt nur noch ein einziger Punkt

Rund zwei Wochen vor dem Saisonende stehen in der Tischtennis-Kreisliga wie auch in der Kreisklasse A der SV Dertingen und der TSV Assamstadt II kurz vor der Meisterschaft.

Beide Teams benötigen in ihren Ligen jeweils nur noch einen Punkt, um den Titelgewinn zu sichern. Hochspannung herrscht noch in der Kreisklasse B, wo Bobstadt II und Tauberbischofsheim IV Zähler gleich das Feld anführen. Die Entscheidung fällt in dieser Woche im direkten Vergleich beider Teams.

Kreisliga

FC Hundheim – TTV Oberlauda 9:1. Kein Problem für den FC, der nach einer 3:0-Führung zu Beginn mit Siegen von A. Münkel, M. Münkel und T. Hauck gegen Fischer, Fading und Balbach auf 6:0 erhöhte. Bei diesem Stand gelang Stolze gegen P. Münkel der einzige Gästesieg, denn im weiteren Verlauf punkteten die Einheimischen mit Bischof, B. Hauck und A. Münkel gegen Stolze, Dorstewitz und Fading zum Endstand.

SG Dörlesberg/Nassig II – SV Dertingen 0:9. Lediglich eine Pflichtaufgabe für den Gast, der zunächst 3:0 in Front ging. Auch hernach beherrschte der SV das Geschehen und siegte mit Holzmann, Braun, Semmler, Hill, Keller und Kuhn gegen Kunkel, Schulz, Demharter, Hildenbrand, Alletzhäuser und Anderlik.

FC Gissigheim – FC Hundheim 9:4. Die Brehmbachtäler eröffneten das Match mit einer 2:1-Führung, ehe der Gast nach Siegen von M. Münkel, A. Münkel gegen Hetzler und Stahl 3:2 vorn lag. Der heimische FC behielt aber die Übersicht und punktete mit Veith, Ullrich, Brehm, Häfner und Hetzler gegen P. Münkel, T. Hauck, B. Hauck, Bischof und A. Münkel zum 7:3. M. Münkel gewann gegen Stahl nochmals für den Gas, doch schon im Gegenzug sorgten Veith und Ullrich gegen T. Hauck und P. Münkel für die Entscheidung.

TSV Tauberbischofsheim III – FC Külsheim III 9:2. Die Brunnenstädter konnten lediglich in der Anfangsphase mühsam mithalten, wo man nach einem 1:2-Rückstand durch Weisz gegen Röder ausglich. Danach allerdings war man mit dem Latein bereits am Ende, fortan siegte der mit Spang (2), Hörner, Henninger, Hauck, Buchholz und Röder gegen Betz, Hepp, Wagner, Zeitler, Keller und Weisz.

Kreisklasse A

TSV Gerchsheim – TSV Assamstadt II 2:9. Der Gast ging zunächst 2:1 in Führung. H. Hügel, Imhof, W. Ansmann, Geißler, Frank und Wachter erhöhten diese gegen A. Seubert, Wagner, Michel, M. Seubert, Szeitszam auf 8:1. A. Seubert punktete gegen Imhof zum 2:8 ehe H. Hügel gegen Wagner das Match beendete.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt III – TSV Tauberbischofsheim IV 5:9. Zunächst war der TTC am Drücker, der mit seinen Doppelteams 3:0 in Führung ging. Nach Siegen von Scherer, Wolny, Reinbold und Buchholz gegen Mach, Kappes, Pfisterer und Gerner-Göller lag der TSV mit 4:3 vorn. Volk hatte in der nächsten Partie keinen Gegner, so dass man kampflos zum Ausgleich gelangte. Die Kreisstädter punkteten mit Adam, Wolny, Scherer und Buchholz gegen Göller, Mach, Kappes und Pfisterer zum 8:4. Gerner-Göller gelang gegen Reinbold nochmals ein Sieg für den TTC, doch auf der Gegenseite sorgte Adam gegen Volk für den Endstand.

Kreisklasse C

VfR Uissigheim – SC Grünenwört II 4:9. Mit einer 2:1-Führung eröffnete der VfR die Partie. Hernach siegte der SC mit Enrico Wagner, Edgar Wagner, Hildenbrand und Theis gegen Ruck, Roßmann, Meiniger und May zum 5:2. Nahm und Martin sorgten gegen Simon und Hebestreit zwar für das 4:5, doch mehr war nicht möglich, da der Gast mit Siegen von Edgar Wagner, Enrico Wagner, Theis und Hildebrand gegen Ruck, Roßmann, Meiniger und May für klare Verhältnisse sorgte.

Kreisklasse D

SV Niklashausen IV – TTV Oberlauda III 8:1. Nach dem 1:1 aus der Eröffnung siegten für den SV Künzig (2), Kohl (2), F. Sorger (2) und Flegler gegen V. Stolze, Obrecht, J. Stolze und Hofmann.

ETSV Lauda IV - SV Schönfeld II 8:0. Der ETSV ging zunächst 2:0 in Front. Hernach gewannen Schweitzer (2), Schwager (2), Epp und Bamberger gegen R. Bieber, Schlereth, Bittermann und D. Bieber.

