Bezirksrangliste des Nachwuchses

Anzeige

Das Bezirksranglistenturnier der Jugend des Tischtennisbezirks Buchen findet am Sonntag, 4. März, in der Schulsporthalle in Hainstadt statt. Startberechtigt sind alle Jungen und Mädchen, die in Vereinen des Tischtennis-Bezirks Buchen gemeldet sind und eine gültige Spielberechtigung besitzen. Anmeldungen sollten möglichst im voraus per Email an den Sportwart (joerg.kromer@hotmail.de) oder online erfolgen. Nachmeldungen sind bis zu einer halben Stunde vor Spielbeginn der jeweiligen Klasse möglich. Gespielt wird ab 9.30 Uhr in den Altersklassen U14 und U15, ab 11.30 Uhr in den Altersklassen U11, U12 und U13, und ab 14:30 werden die unter Achtzehnjährigen an die grüne Platte treten. Die besten drei jeder Klasse (vier bei den Jungen U18) qualifizieren sich für die Regionsrangliste Nord/Ost, die dieses Jahr im April in Buchen ausgespielt werden wird. Eine detaillierte Ausschreibung ist den Vereinen zugesandt worden. Der Eintritt ist frei.