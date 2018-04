Bezirksrangliste wird ausgespielt

Anzeige

Das Bezirksranglistenturnier der Herren des Tischtennisbezirks Buchen findet am Freitag, 28. April, im Sportzentrum Odenwald in Buchen statt.

Startberechtigt sind alle Herren sowie Jungen mit sogenannter „SBE Spielberechtigung“, die in einem Verein des Bezirks gemeldet sind. Die besten fünf Spieler des Turniers qualifizieren sich direkt für die Verbandsrangliste des Badischen Tischtennisverbandes, die am 16. Juni in Walldorf absolviert wird.

Anmeldungen

Anmeldungen sollten bis spätestens 27. April per E-Mail an den Sportwart (joerg.kromer@hotmail.de) oder online bei www.mytischtennis.de erfolgen. Nachmeldungen sind bis 18.30 Uhr bei der Turnierleitung möglich.