Bis zu 86 Bälle pro Ballwechsel

Der FC Külsheim I spielte in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Herren bei der TTG Walldorf I. Beide Mannschaften rangieren in der unteren Tabellenhälfte, und die Begegnung stand somit im besonderen Zeichen des sportlichen Kampfs um den Klassenerhalt. Das Team aus der Brunnenstadt unterlag deutlich mit 3:9. Das Ergebnis spricht eigentlich eine deutliche Sprache. Indes gab es für die Külsheimer Mannschaft durchaus Möglichkeiten, den Spielverlauf ausgeglichener oder gar ausgeglichen zu gestalten. Aber es wurden mehrere 2:1-Satzführungen, Führungen im Entscheidungssatz oder gar Matchbälle nicht genutzt. Die Gastgeber blieben in entscheidenden Phasen einfach erfolgreicher. In den Eingangsdoppeln sicherten sich beide Spitzendoppel Siege. Dabei unterlagen die Külsheimer Ulrich Soden/Holger Würzberger in vier Sätzen, während Marco Henninger/Christian Leiblein mit 3:1 gewannen. Michael Düll/Wolfgang Michelberger (2:3) führten 2:0 nach Sätzen, ehe ihr sportlicher Widerpart an Stärke gewann. Leiblein führte gegen Walldorfs „Einser“ mit 2:1 Sätzen, auch hier gelang es nicht, den Knopf endgültig dran zu machen.

Külsheims Spitzenmann Henninger hingegen konnte sein Fünfsatz-Match gegen einen renommierten Abwehrstrategen in einer wahren Marathonbegegnung, man zählte bis zu 86 Bälle je Ballwechsel, siegreich gestalten (13:11 im „Fünften“). Die folgenden Partien von Düll, Soden und Würzberger gingen dann aus Külsheimer Sicht in drei oder vier Sätzen weg. Als dann Michelberger eine 2:1-Satzführung nicht zum Mannschaftspunkt verwertete, hatten die Walldorfer eine 7:2-Führung. Henninger blieb auch in seinem dritten Spiel siegreich und fuhr gegen den einheimischen „Einser“ einen 3:0-Erfolg ein. Leiblein verlor danach in vier Sätzen, ehe Soden trotz prächtig erspielter Matchbälle mit 10:12 im Entscheidungssatz unterlag.

Die Niederlage schmerzt den FC Külsheim I auch deshalb, weil sie in einer direkten Begegnung im Gerangel um den Erhalt der Klasse entstand. Der aktuelle Punktestand beträgt 4:10. In den beiden noch ausstehenden Partien der Vorrunde tritt das Sextett aus der Brunnenstadt gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel an. Dann hängen die sportlichen Trauben wohl hoch.

