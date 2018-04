BJC Buchen II „baut“ sein Meisterstück

Anzeige

In der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen machte der BJC Buchen II durch einen mühsamen 9:7-Sieg beim TTC Limbach II endgültig sein Meisterstück und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga Ost perfekt. Auch in den drei übrigen Begegnungen siegten die Gäste. VfB Mosbach/Waldstadt dominierte beim SV Neckarburken mit 9:0, der TTC Korb gab dem VfB Sennfeld mit 9:3 das Nachsehen, und die SG Mörtelstein/Aglasterhausen setzte sich beim TV Eberbach II mit 9:5 durch.

TTC Limbach II – BJC Buchen II 7:9. Recht schwer tat sich der ersatzgeschwächt angetretene BJC Buchen II, um beim TTC Limbach II mit 9:7 die Oberhand zu behalten. Standessgemäß ging der Gast durch Erfolge seiner Doppel Scheuermann/Scheurich und Jinas Joch/Albrecht mit 2:0 in Front. Nach dem 1:2 durch Pfeffer/Brada erhöhte der BJC durch Zähler von Albrecht und Jonas Joch auf 4:1. In den folgenden Einzeln trumpften die Hausherren mit Mierswa, Zimmermann, Pfeiffer und Brada auf und punkteten zum 5:4-Halbzeitstand. Nun nahmen wieder die Gäste das Heft in die Hand, und Jonas Joch, Albrecht, Scheuermann und Scheurich waren zum vorentscheidenden 8:5 erfolgreich. Pfeiffer und Brada verkürzten noch auf 7:8, ehe im Schlussdoppel das Duo Jonas Joch und Albrecht zum 9:7 erfolgreich war.

VfB Sennfeld – TTC Korb 3:9. Einen überzeugenden 9:3-Sieg landete der TTC Kolb im Lokalderby gegen den VfB Sennfeld. Die Gastgeber gingen zwar durch den Zähler ihres Doppels Miriam Schöll/Müller mit 1:0 in Front, doch dann bestimmten die Korber das Spielgeschehen. Froede/Metzger, Fritz/D. Spretka sowie Metzger und Froede punkteten zur 4:1-Führung. Schwind und Müller verkürzten noch auf 3:4, doch im Gegenzug sorgte R. Spretka, D. Spretka , Froede, Metzger und Kaminski für den 9:3-Doppelpack.