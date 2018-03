BJC Buchen kann die Meisterfeier planen

Anzeige

In der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen fanden drei Spiele statt. Durch überzeugenden Siege mit 9:3 beim TSV Neudenau und mit 9:2 gegen den VfB Sennfeld steht der BJC Buchen II und kann die Meisterfeier und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga Ost planen.

TSV Neudenau – BJC Buchen II 3:9. Die Hausherren gingen zwar durch den Erfolg ihre Doppels Weeber/Waldenberger mit 1:0 in Front, doch dann nahm der Tabellenführer das Heft in die Hand. Die beiden Doppel Joch/Albrecht und Kuhl-Bartholomeyzik/Scheurich sorgten für eine beruhigende 4:1-Führung. Nach dem 2:4 durch Waldenberger stellte Scheuermann zum 5:2 den alten Abstand wieder her. Nochmals gelang den Gastgebern ein Zähler durch Celik zum 3:5, ehe Scheurich sowie wiederum Joch, Albrecht und Scheuermann zum Endstand punkteten.

BJC Buchen II – VfB Sennfeld 9:2. Der Spitzenreiter zeigte von Beginn an, wer Herr im Hause ist und legte durch Siege seiner Doppel Albrecht/Trunk, Joch/Kuhl Batholomeyzik und Münch/Dörr eine 3:0-Führungvor, die Joch, Albrecht und Kuhl-Bartholomeyzik auf 6:0 ausbaute, Nach dem 1:6-Anschluss durch Reinhard erhöhte Münch auf 7:1. Nochmals gelang dem Gast durch Blaß ein Zähler, doch im Gegenzug punkteten nochmals Joch und Albrecht zum Kantersieg.