BJC Buchen verliert überraschend hoch

SG DJK St. Pius/MTG Mannheim - TTC Schefflenz/Auerbach 9:1. Eine hohe 1:9-Niederlage musste der TTC Schefflenz/Auerbach bei der SG DJK St. Pius/MTG Mannheim einstecken. Nach der 1:0-Führung durch das Doppel Siebert/Huy punktete nur noch das Sextett der Hausherren mit Heinz (2), Wigand, Elvers, Gaber, Kauth und Zeifler zum deutlichen Heimerfolg.

VfB Mosbach/Waldstadt – BJC Buchen 9:4. Einen in dieser Höhe nicht erwarteten 9:4-Sieg landete der VfB Mosbach/Waldstadt gegen den BJC Buchen. Die ersatzgeschwächt angetretenen Gäste gingen zunächst durch Erfolge ihrer Doppel Felix Joch/Lukas Dörr und Eugen Albrecht/Robin Scheuermann mit 2:0 in Front, doch dann bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen. Das Duo Savanovic/Lellek sowie Koma, Dandar und Savanovic brachten ihr Team mit 4:2 in Führung. Nach dem 3:4-Anschluss durch Dörrich erhöhte Loges auf 5:3, ehe Albrecht zum 5:4-Halbzeitstand verkürzte. Im zweiten Durchgang punktete nur noch der VfB Mosbach/Waldstadt durch Koma, Dandar, Savanovic und Richter zum 9:4- Endstand.

FC Lohrbach – 1. TTC Ketsch II 9:4. Der FC Lohrbach hatte in dieser wichtigen Partie im Kampf um den Klassenerhalt einen Start nach Maß und legte durch Erfolge seiner Doppel Frey/Daugerdas und Schmitt/Zeus eine 2:0-Fführung vor. Nach dem 1:2-Anschluss durch das Ketscher Duo Wehland/Strugies erhöhten Schmitt und Frey auf 4:1. Wehland und Romberg brachten den Gast auf 4:3 heran, und im dritten Paarkreuz waren Semar für den FC Lohrbach sowie Strugies für den TTC zum 5:4-Halbzeitstand erfolgreich. Im zweiten Durchgang erhöhten die Einheimischen den Druck, und das Quartett Schmitt, Frey, Daugerdas und Zeus machte den 9:4-Doppelpack perfekt. (ck)

