BJC II vergrößert Vorsprung

Anzeige

In der Kreisliga des Tischtennisbezirks Buchen setzte der TSV Oberwittstadt seine Siegesserie in der Rückrunde fort. In der A-Klasse festigte der BJC Buchen III seine Führung.

Kreisliga

Der TSV Oberwittstadt landete mit 9:3 beim SV Adelsheim III und 9:2 beim FC Hettingen II zwei klare Auswärtssiege und bleibt weiter vorne. Allerdings trügt das Tabellenbild doch erheblich, denn der TV Hardheim hat vier Spiele weniger und immer noch die beste Ausgangsposition. Oberwittstadt setzte dabei die Spieler F. und D. Eberhard, W. Geisler, B. Brand, A. Wolz, A. Oschmann und F. Göbel ein. Für Adelsheim punkteten E. Zinkel/J. Gramling, R. Pahlau und Zinkel, für Hettingen M. Koß/J. Wegert sowie S. Killian.

Im Verfolgerduell der Tabellennachbarn SG Höpfingen/Walldürn II und Spvgg Sindolsheim gewannen die Hausherren deutlich mit 9:4. Die SG spielte mit M. Kaufmann, W. Oks, A. Obermüller, M. Weihbrecht, T. Greulich und M. Schweitzer, die Zähler der Spvgg errangen D. Kautzmann/J. Stätzler, D. und J. Kautzmann sowie J. Kromer.