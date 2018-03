Buchen II „klaut“ Mosbach-Waldstadt die Tabellenführung

Anzeige

TTC Limbach II – TTC Korb 6:9. Der TTC Korb schlägt sich weiterhin wacker. In Limbach legte der Neuling durch Erfolge seiner Doppel durch Kaminski/R. Spretka und Froede/Metzger eine 2:0-Führung vor. Gramlich/Pfeiffer verkürzten dann auf 1:2. Im ersten Durchgang punkteten für die Hausherren Bräunig, Zimmermann und Pfeiffer, für den Gast Froede, Kaminski und D. Spretka zum 4:5. Froede erhöhte auf 6:4. Nach dem Anschluss durch Trappmann stellte Kaminski den alten Abstand wieder her. Nochmals gelang den Gastgebern durch Gramlich ein Erfolg zum 6:7, doch in den beiden folgenden Einzeln siegten für die Gäste D. Spretka und R. Spretka zum verdienten 9:6-Endstand.

VfB Mosbach/Waldstadt – TSV Neudenau 5:9. Für die Überraschung des Spieltages sorgte der TSV Neudenau, der dem VfB Mosbach-Waldstadt in dessen Halle das Nachsehen gab. Nach dem 1:0 für den VfB durch Zak/Förg legten die Gäste durch Erfolge ihrer Doppel Speiser/Jaksch und Schimpl/Schneider sowie durch Speiser ein 3:1 vor. Zak und Förg glichen zwar zum 3:3 aus, doch auf das 4:3 durch Jaksch ließ Krone das 4:4 folgen. Nun punkteten die Gäste durch Schimpl und Weeber zum 6:4. Zak verkürzte durch noch auf 5:6, doch Jaksch, Celik und Schimpl machten die Überraschung perfekt. (ck)

