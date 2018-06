Bundesweit auf Rang sieben gelandet

Die zehnjährige Isabell Ritter vom BJC Buchen erreichte beim Bundesfinale der Tischtennis-Minimeisterschaft den siebten Platz. © Dörr

Beim Bundesfinale der Tischtennis-Minimeisterschaften in Trier erspielte sich die erst zehnjährige Isabell Ritter vom BJC Buchen den siebten Platz. An diesem Endturnier der Minimeisterschaft nahmen insgesamt 20 Mädchen aus ganz deutschland teil.

An zwei Wettkampftagen wurde zunächst in vier Fünfer-Gruppen gespielt. In dieser Vorrunde spielte Isabell Ritter tolles Tischtennis und sie

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1931 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.06.2018