Das 1:9 gegen die TTG Waldhof macht den FC endgültig zum Absteiger

Külsheim I – TTSG Waldhof I 1:9. Die Tischtennis-Herren des FC Külsheim I hatten am Samstagabend in der Verbandsklasse Nord das Team der TTG Walldorf I zu Gast. Mit dem 1:9 aus Sicht der Einheimischen ist der Abstieg in die Bezirksliga Ost besiegelt. Aufgrund der Spielstärke der momentanen Verbandsklasse Nord kommt dies für die Brunnenstädter jedoch nicht überraschend.

Der FC Külsheim I hatte mit Christian Leiblein nicht nur wie zuletzt mehrfach die „Nummer zwei“ zu ersetzen, sondern diesmal auch die „Nummer drei“ Ulrich Soden. Für sie spielten Holger Würzberger und Ralf Würzberger. Die Külsheimer Doppel Michael Düll / Wolfgang Michelberger (0:3), Marco Henninger / H. Würzberger (1:3) und Thomas Adelmann / R. Würzberger (1:3) konnten trotz engagierter Spielweise keine Punkte für das Team einfahren. Külsheims Spitzenspieler Henninger fand sich wie bereits mehrfach in der Rückrunde im Entschei-dungssatz wieder und gewann diesen letztlich mit 11:6. Düll, erstmals in dieser Saison im Spitzenpaarkreuz agierend, unterlag ebenso mit 0:3 wie Michelberger. Mit jeweils 1:3 verloren Adelmann und H. Würzberger, R. Würzberger danach mit 0:3.

Henninger (2:3) ging auch in seinem zweiten Einzel über die volle Distanz, musste aber seinem im entscheidenden Moment stärkeren Widerpart schließlich zu dessen Sieg gratulieren. Die Mannschaft des FC Külsheim wird in den beiden noch ausstehenden Spielen der Saison, jene gegen FC Lohrbach I und gegen VfB Mosbach-Waldstadt I, versuchen, den anerkannt stärkeren Teams so gut wie möglich Paroli zu bieten.

