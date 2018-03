„Das Beste, was sie je gezeigt hat“

Anzeige

Die nötige Ruhe gefunden

Aber mit dem Auftaktsieg im Rücken hatte „Feli“ die nötige Ruhe, um in den beiden folgenden Spielen gegen Laura Kaim (Hessen) und Hannah Schönau (Westdeutscher TT-Verband) mit 3:0 bzw. 3:1 als Siegerin vom Tisch zu gehen. Im vorletzten Spiel des ersten Turniertages gegen Naomi Pranjkovic (Bayern), die das Turnier als Dritte beendete, war nur ein Satzgewinn drin, aber zum Abschluss des Tages drehte Behringer noch mal so richtig auf. In einem hochklassigen Fünfsatzmatch kämpfte sie Katharina Bondarenko-Getz (Thüringen) nieder und beendete den Turniertag auf Platz 5.

In der Vergangenheit war es häufig so, dass auf einen guten ersten Turniertag ein Absturz am zweiten Tag folgte. Doch auch am nächsten Morgen startete Behringer hellwach mit einem 3:2-Sieg. Insbesondere die Sätze vier und fünf waren laut Landestrainer Andreas Dörner „das Beste, was Felicia je gezeigt hat“. Dann hatte sie der einzigen anderen Abwehrspielerin im Feld, Tingzhuo Li (Hessen), nichts entgegenzusetzen. Doch durch das 3:0 im Folgematch gegen Milena Burandt (Bayern) wurde die Position als beste „Defense-Künstlerin“ im Feld gefestigt. Gegen die souveräne Turniersiegerin, Leonie Berger (Westdeutscher Tischtennisverband), blieb dann trotz starker Leistung ein Satzgewinn verwehrt. Doch auch diese Niederlage gefährdete Platz 5 im Gesamtklassement nicht mehr. bak

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.02.2018