Das gibt es nicht alle Jahre

Damit hatte zu Beginn der Saison 2017/18 keiner gerechnet: Die zweite Mannschaft der Tischtennisabteilung des TSV Tauberbischofsheim hat alle drei möglichen Titel geholt und damit etwas einmaliges im Vereinsleben der Tischtennisabteilung geschafft.

Als erster Erfolg stand der Sieg im Kreispokal fest, der in der Vorrunde erreicht wurde. Nachdem man im Viertelfinale bereits das spielstarke Team aus Grünenwört klar bezwungen hatte, überzeugte die Mannschaft auch im Finale, landete dort einen sicheren Sieg und die Qualifikation zum Regionspokal. Hier belegte man gegen die Teams aus Buchen und Mosbach den zweiten Platz.

Die Meisterschaft in der Verbandsrunde 2017/2018 war von Anfang an ein Zweikampf mit dem Team aus Grünenwört, das nach der Hinrunde die besseren Karten in der Hand hielt. Eine überraschende Niederlage der Grünenwörter in der Rückrunde öffnete den Tauberbischofsheimern den Weg zum Titel, da der TSV im Heimspiel seine ganze Klasse ausspielte und als klarer Sieger von den Platten ging. Die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksklasse waren damit geschafft.