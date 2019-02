Das Ringen um den Liga-Erhalt

Fünf Partien stehen für das Wochenende in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen auf dem Plan.

Dabei kommt es am Freitag zur Partie zwischen dem Vorletzten Neunstetten und dem Schlusslicht Tauberbischofsheim II. Ebenfalls am Freitag erwarten Niklashausen III und Külsheim II die Teams aus Höpfingen/Walldürn beziehungsweise Hardheim. Am Samstag spielen Hardheim gegen Assamstadt sowie Dörlesberg/Nassig gegen Seckach.

TSV Neunstetten – TSV Tauberbischofsheim II (Freitag, 20 Uhr): Beide Mannschaften ringen um den Ligaerhalt. Der heimische TSV (5:21) rangiert als Vorletzter, während der Gast (2:24) abgeschlagen erscheint. Die Gäste konnten erst jüngst in heimischer Halle aus personellen Gründen nicht antreten, sind diese Mängel bei dieser Visite nicht behoben, so droht ein weiterer Einbruch.

SV Niklashausen III – SG Höpfingen/Walldürn (Freitag, 20 Uhr): Beide Teams befinden sich in der Tabelle in gesicherten Bereich, so dass ohne jeglichen Druck aufgespielt werden kann. Womöglich verhilft der Heimvorteil dem SV zu einem knappen Sieg.

FC Külsheim II – TV Hardheim (Freitag, 20.15 Uhr): Der heimische Spitzenreiter (26:2) erwartet mit den Erftälern (18:6) einen Verfolger. Dennoch verfügen die Brunnenstädter über die weitaus besseren Karten und zudem mit dem heimischen Vorteil im Rücken wäre alles andere als ein Zweierpack schon eine Überraschung.

TV Hardheim – TSV Assamstadt (Samstag,18 Uhr): Der TV (18:6) war bereits am Vortag bei Spitzenreiter Külsheim gefordert, so dass in dieser Partie Engpässe hinsichtlich der Kraft möglich sind. Die Partie erscheint offen, jedes knappe Ergebnis ist daher denkbar.

SG Dörlesberg/Nassig – SV Seckach (Samstag, 18.30 Uhr). Mit einem ausgeglichenen Zählerstand erwartet die SG den SV (20:8), der noch als Verfolger agiert. Die SG ist besonders in heimischen Gefilden durchaus zu beachten, ein Remis wäre deshalb keine Überraschung. ege

