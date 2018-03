Dem FC Külsheim winkt die Tabellenführung

Anzeige

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost stehen am Wochenende vier Partien auf dem Programm. Spitzenreiter Adelsheim II ist dabei spielfrei, weshalb Verfolger Külsheim mit einem Sieg in Limbach zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen könnte. In den anderen Spielen erwarten Tauberbischofsheim, Hettingen und Neckargerach/Guttenbach die Teams aus Eberbach, Assamstadt sowie Hainstadt.

TSV Tauberbischofsheim – TV Eberbach (Samstag, 14 Uhr). Die Kreisstädter (11:15 Punkte) gewannen jüngst souverän in Niklashausen und scheinen damit nahezu gesichert zu sein. Mit den Gästen (17:5) erscheint nun ein Verfolger des Spitzenreiters, so dass man vor einer hohen Hürde steht. Der Gast verfügt zwar über die etwas besseren Karten, dennoch könnte dem TSV durchaus ein Remis gelingen.

FC Hettingen – TSV Assamstadt (Samstag, 18 Uhr). Mit einem ausgeglichenen Zählerstand agiert der FC im gesicherten Mittelfeld. Nun erscheint mit den Gästen (1:25) das bislang sieglose Schlusslicht. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. TTC Limbach – FC Külsheim (Samstag, 18 Uhr). Während der TTC (7:21) um den Ligaerhalt ringt, geht es für den Gast (22:4) nach wie vor noch um den Titelgewinn. Da Spitzenreiter Adelsheim II in dieser Woche pausiert, wäre der FC mit einem Sieg an der Tabellenspitze. Aller Voraussicht nach dürften die Gäste diese Chance auch nutzen.