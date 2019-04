Der Aufstieg liegt weiterhin in der Hand des SV

Bezirksliga Hohenlohe

SV Elpersheim – TSV Sulzdorf 9:5. Im Heimspiel gegen den TSV Sulzdorf spulte das Bezirksliga-Team des SV Elpersheim ihr bewährtes Programm ab und behält auch weiterhin den Aufstieg in der eigenen Hand. Dabei zeigten die Gäste eine große Gegenwehr und hielten über lange Zeit gut mit. Die Doppel ergaben eine knappe Führung für die Hausherren. Im vorderen Paarkreuz blieb Uwe Michel und in der Mitte Gerhard Bauer für den SVE erfolgreich. Erst im hinteren Paarkreuz mit Hartmut Ihl und Ralf Stephan gelang es, die Führung zum 6:3-Zwischenstand auszuweiten.

Auch in Runde zwei hielt Kai Offenhäußer die Sulzdorfer weiter im Spiel mit seinem zweiten Tagessieg. Im Gegenzug konnte Erwin Kilian einen weiteren Punkt für Elpersheim sammeln. Durch Felix Gramlich kamen die Gäste nochmals heran, aber Philipp Behringer und Hartmut Ihl machten den Sieg für den Tabellenführer perfekt. Da auch der Tabellenzweite Neuenstein II im Fernduell dagegen halten konnte, müssen die Elpersheimer auch in den verbleibenden beiden Spielen die Konzentration hoch halten.

Bezirksklasse B

SV Elpersheim II – TTF Laudenbach 9:5. Zeitgleich bestritt die Elpersheimer Zweite ihr Heimspiel gegen den TTF Laudenbach und konnte dabei erfolgreich Revanche nehmen. Dabei war über die ganze Spieldauer höchste Aufmerksamkeit gefordert, um mit dem ungewohnten Schlägermaterial der Vorbachtäler zurecht zu kommen. Den moralisch wichtigen Vorsprung schafften diesmal die Gastgeber mit 2:1 in den Doppeln.

Die Einzelspiele verliefen zunächst ausgeglichen, wobei Klaus Kneifl und Manfred Beck für Elpersheim punkteten und Thomas Ruske und Paul Stumpp für Laudenbach. Erst das hintere Paarkreuz Hopf/Fischer schaffte den entscheidenden Vorteil zum 6:3 für den SVE.

Der zweite Durchgang verlief wiederum ausgeglichen. Dabei konnten Ernst Belschner und Eckehard Lipinski ihre Punkte für Elpersheim eintragen lassen. Auf Laudenbacher Seite zeigten sich das Duo Ruske/Stumpp an diesem Tag unbezwingbar, und es blieb weiterhin spannend. Simon Hopf war es schließlich, der in einem hart umkämpften Spiel den neunten Punkt für den SVE erzielen konnte. Zeitgleich hatte der Laudenbacher Erik Stiefel einen Glanzauftritt, der für ihn bedauerlich nicht mehr in die Wertung kam.

Jungen U18 Bezirksklasse B

SV Elpersheim – TSV Niedernhall II 8:2. Die erste Elpersheimer Jugendmannschaft hatte das Team aus Niedernhall zu Gast und schaffte in einem spannenden Spiel einen 8:2-Erfolg.

Am kommenden Wochenende hat die Elpersheimer Erste nochmals ein Heimspiel, das wegen Hallenbelegung in Markelsheim ausgetragen wird. Die zweite Jugendmannschaft spielt an diesem Wochenende in Dörzbach. sve

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019