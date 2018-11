Der Herbsttitel ist völlig offen: Hainstadt zu Gast beim Spitzenreiter

Am vorletzten Spieltag der Hinrunde stehen in der Bezirksliga Ost fünf Partien auf dem Programm. Am Freitag erwartet Spitzenreiter Niklashausen II die Spvgg. Hainstadt. Am Samstag werden in Hettingen, Lauda und Schefflenz/Auerbach die Teams aus Eberbach, Adelsheim II sowie BJC Buchen II erwartet. Der Abschluss findet in Mosbach/Waldstadt statt, wo am Sonntag Tauberbischofsheim auf dem Prüfstand steht. Im Kampf um die Herbstmeisterschaft haben die zweiten Garnituren aus Niklashausen und Mosbach/Waldstadt die besten Aussichten.

SV Niklashausen II – Spvgg. Hainstadt (Freitag, 20 Uhr ): Spitzenreiter Niklashausen II (13:1) kam erst jüngst in Tauberbischofsheim über ein Remis nicht hinaus. Dennoch führt man weiter das Feld an und erwartet mit der Spvgg. (7:7) ein Team, welches durchaus zu beachten ist. Dennoch verfügt der SV über die weitaus besseren Karten.

FC Hettingen – TV Eberbach (Samstag,18 Uhr): Der FC (4:10) unterlag in der Vorwoche knapp in Hainstadt, so dass man wieder im gefährdeten Bereich angelangt ist. Der Gast (9:5) remisierte gegen Schefflenz/Auerbach ein Ergebnis das auch in dieser Partie denkbar ist.

ETSV Lauda – SV Adelsheim II (Samstag,18 Uhr): Mit lediglich zwei Zählern steht der ETSV (2:12) am Tabellenende. Nun erscheint mit den Gästen (6:8) ein Team, das neuerdings im unteren Mittelfeld agiert. Mit dem Heimvorteil im Rücken sind die Eisenbahner gegen Adelsheim nicht chancenlos, ein knapper Erfolg wäre daher keinesfalls eine Überraschung.

TTC Schefflenz/Auerbach – BJC Buchen II (Samstag, 18 Uhr): Der Gast (3:11) verbuchte jüngst gegen Lauda den ersten Saisonsieg und schöpft damit wieder Hoffnung auf den Ligaerhalt. Ob die Motivation allerdings ausreicht um auch hier etwas Zählbares einzufahren, erscheint doch mehr als fraglich.

VfB Mosbach/Waldstadt – TSV Tauberbischofsheim (Sonntag, 13 Uhr): Mit 12:2 Zählern bleibt der VfB weiter auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Nun erscheint mit dem TSV (7:7) eine Mannschaft, die sich in jüngster Zeit steigern konnte und damit in sicherer Zone etabliert ist. Allerdings hängen die Trauben hoch, alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. ege

