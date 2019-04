Der SV Adelsheim IV macht in der B-Klasse sein Meisterstück

In der Kreisliga des Tischtennis-Bezirks Buchen sicherte sich die Spvgg. Sindolsheim den zweiten Tabellenplatz und damit das Recht zur Teilnahme an der Relegation. In der B-Klasse brachte der SV Adelsheim IV die Meisterschaft in trockene Tücher.

Kreisliga

Meister TSV Oberwittstadt erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SV Seckach II standesgemäß mit 9:0. Oberwittstadt spielte mit F. und D. Eberhard, A. Wolz, A. Oschmann, F. Schubert und Ch. Harlacher Die chancenlosen Gäste kamen lediglich zu einem einzigen Satzgewinn.

Ihren zweiten Platz zementierte die Spvgg. Sindolsheim mit dem Sextett D. und J. Kautzmann, A. Hettinger, J. Kromer, G. Ohnsmann und J. Stätzler durch ein 9:3 gegen die SG Höpfingen/Walldürn II und nahm gleichzeitig Revanche für die Niederlage in gleicher Höhe in der Vorrunde. Die Zähler für die SG, die auf ihre Nummer zwei und drei verzichten musste, erzielten M. Gramlich, A. Obermüller sowie T. Greulich.

Knapp mit 9:7, aber aufgrund des Satzverhältnisses von 35:26 vollkommen verdient, gewann der TTC Korb II beim BJC Buchen III. Für Korb waren T. Vetter/S. Schimmel (2), T. (2) und D. Vetter, L. Böhm (2) und L. Tröger (2) erfolgreich, für die Gastgeber punkteten D. Münch/J. Lenzen, S. Schäfer/T. Höpfl, L. Müller, Münch, Lenzen sowie Schäfer (2).

Mit 9:4 behielt die Spielvereinigung Hainstadt II beim FC Hettingen II die Oberhand. Für die Spvgg. siegten J. Gentner/K. Kowitzke, F. Bekpen (2), M. Gramlich, K. Schäfer (2), Gentner (2) und J. Okorafor, für den FC punkteten M. Koß/J. Wegert, T. Bechtold/H. Münch, Bechtold und Wegert.

Kreisklasse B

Ein 5:5-Unentschieden bei der Spvgg. Sindolsheim III genügte dem SV Adelsheim IV zum vorzeitigem Gewinn der Meisterschaft bei noch einem ausstehenden Spiel. Für den Punktgewinn für Adelsheim waren ausschließlich J. Hey und D. Kirchhoff verantwortlich, die jeweils ihre beiden Einzel als auch ihr Doppel zusammen gewannen. Sindolsheim bot eine ausgeglichene Mannschaftsleistung und punktete durch Mathias Gakstatter/G. Perlinger, J. Rieger, K. Graser, Gakstatter und Perlinger.

Den zweiten Platz behauptete die Spvgg. Hainstadt III, die mit dem Trio J. Gentner, K. Kowitzke und D. Herberich beim FC Eubigheim mit 8:2 klarer Sieger blieb. L. Hofherr und W. Oehm errangen die Punkte für Eubigheim. Mit 7:3 gewann der TTC Korb III dank Erfolgen von L. Tröger und B. Jaeger-Böhm, die beide im Einzel und Doppel ungeschlagen blieben, gegen Schlusslicht SV Adelsheim V. S. Püringer, D. Krezel sowie D. Windmann gewannen für den SVA. Einen 9:1-Kantersieg feierte der VfB Sennfeld III mit dem Quartett P. Blaß, T. Gramlich, W. Gniosdoz und S. Geiger beim TSV Oberwittstadt III, dessen Ehrenpunkt von B. Steinbrenner erkämpft wurde.

