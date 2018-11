Der Tabellenführer stellt sich in Tauberbischofsheim vor

Mit fünf Partien geht die Tischtennis-Bezirksliga Ost in den siebten Spieltag der laufenden Saison. Bereits am Freitag gastiert Tabellenführer Niklashausen II in Tauberbischofsheim, der Verfolger VfB Mosbach Waldstadt wird in Adelsheim II erwartet. Am Samstag messen sich Buchen II und Lauda, in Eberbach und Hainstadt gastieren Schefflenz/Auerbach sowie Hettingen.

TSV Tauberbischofsheim – SV Niklashausen II (Freitag, 20 Uhr): Die Kreisstädter (6:6) befinden sich derzeit im gesicherten Mittelfeld, so dass etwas befreiter aufgespielt werden kann. Allerdings erscheint nun der Lokalrivale aus Niklashausen II, der souverän das Feld anführt. Aller Voraussicht nach wird das auch so bleiben, denn über die weitaus besseren Karten verfügt der Gast.

SV Adelsheim II – VfB Mosbach/Waldstadt II (Freitag, 20 Uhr): Die Gastgeber (6:6) verloren erst jüngst gegen den Spitzenreiter aus Niklashausen II. Nun erscheint mit dem VfB (10:2) ein Team, welches als Verfolger ebenfalls den Blick nach oben gerichtet hat. Der SV ist in dieser Partie jedenfalls Außenseiter, aber ein achtbares Ergebnis ist durchaus denkbar.

BJC Buchen II – ETSV Lauda (Samstag, 15 Uhr): Beide Teams haben das Abstiegsgespenst im Nacken. Der BJC (1:11) ist immer noch sieglos, während der Gast (2:10) wenigstens einmal gewann. Hinsichtlich der Tabellenstände zählt in dieser Partie nur ein Sieg. Ob der heimische Vorteil dazu ausreicht, ist mehr als fraglich. Das Match ist völlig offen.

TV Eberbach – TTC Schefflenz/Auerbach (Samstag, 18 Uhr): Ein Match bei dem sich Kontrahenten gegenüber stehen die in der Liga ungefährdet agieren. Der TV (8:4) fuhr jüngst zwei Kantersiege ein, der Gast (6:6) gewann gegen Hainstadt. Mit dem Heimvorteil im Rücken könnte dem TV ein Zweierpack gelingen.

Spvgg. Hainstadt – FC Hettingen (Samstag, 18 Uhr): Die Spvgg. (5:7) wie auch der FC (4:8) gingen zuletzt leer aus, so dass nun Wiedergutmachungen angestrebt wird. Ein Lokalderby, also bei dem jedes knappe Ergebnis denkbar ist. Womöglich teilt man sich die Zähler. ege

