Der Titel ist für Külsheim in greifbarer Nähe

Der Titelgewinn in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen erscheint für den nun klar führenden FC Külsheim II nach dem Sieg gegen Verfolger Hardheim in greifbarer Nähe.

Der Spitzenreiter benötigt aus seinen noch ausstehenden drei Spielen noch einen Punkt, um die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Hardheim war zweimal gefordert und kam in eigener Halle gegen Assamstadt zum Erfolg. Neunstetten und Dörlesberg/Nassig siegten in eigenen Gefilden, während die SG Höpfingen/Walldürn in Niklashausen gewann.

TSV Neunstetten – TSV Tauberbischofsheim II 9:2. Eine klare Sache für den heimischen TSV, der zunächst 2:1 in Front ging. Nach dem 3:1 durch T. Rüdinger gegen Arnold gelang Fröhlich gegen Leidner zwar der Anschluss, doch mehr konnte nicht bewegt werden. Fortan gewannen M. Rüdinger, Hendel, Hambrecht, Wolf . T. Rüdinger und Leidner gegen Hörner, Röder, Billek, Reinhardt, Fröhlich und Arnold.

SV Niklashausen III – SG Höpfingen/Walldürn 5:9. Der Gast ging 2:1 in Front, ehe der SV nach Siegen von H. Heß, Backs und R. Heß gegen Niko, Baumann und Schaborak mit 4:2 die Nase vorn hatte. Ott und Kaufmann punkteten gegen R. Sorger und Drach zum 4:4. Die Taubertäler siegten nochmals mit SA. Sorger gegen Braun, für die SG gewannen Baumann, Miko, Ott, Schaborak und Braun gegen H. Heß, Backs, R. Heß, R. Sorger und Drach.

FC Külsheim II – TV Hardheim 9:6. Die Brunnenstädter gingen zunächst 2:1 in Führung, ehe Kuhn gegen H. Würzberger ausglich. Der Spitzenreiter spielte druckvoll auf und punktete mit Schanzenbächer, R. Würztberger, Junak, Wüst und Stang gegen Oelerking, Kropf, Dyszy, Großkinsky und Wagner zum 7:2. Oelerking und Kuhn waren gegen H. Würztberger und Schanzenbächer zum 4:7 erfolgreich, ehe R. Würztberger gegen Dyszy auf 8:4 erhöhte. Nach den Gästesiegen von Kropf und Wagner gegen Junak und Wüst, sorgte Stang gegen Großkinsky für die Entscheidung.

TV Hardheim – TSV Assamstadt 9:6. Mit einer 3:0-Führung eröffneten die Erftäler das Match und erhöhten durch Oelerking gegen J. Ansmann auf 4:0. Mutsch, Eichhorn und Müller punkteten gegen Kuhn, A. Wagner und Dyszy zum 3:4. Nach dem 5:3 durch Kropf gegen Hertlein gelang Stumpf gegen R. Wagner der Anschluss.

Oelerking siegte gegen Mutsch zum 6:4, während auf der Gästeseite J. Ansmann und Müller gegen Kuhn und A. Wagner zum 6:6 ausglichen. In der Schlussphase gelangen den Einheimischen Siege mit Dyszy, Kropf und R. Wagner gegen Eichhorn, Stumpf und Hertlein.

SG Dörlesberg/Nassig – SV Seckach 9:5. Zunächst ging die SG 2:1 in Führung. Nach den Siegen von Siegmann und Eckl gegen Hirschinger und V. Goldschmitt lag der Gast 3:2 vorn. H. Goldschmitt, Betzel, Eirich und Schulz antworteten gegen Wallisch, Thomaier, Kühner und Schall zum 6:3.

Der Gast gewann nochmals mit Eckl und Siegmann gegen Hirschinger und V. Goldschmitt zum 5:6, doch im Gegenzug sorgten H. Goldschmitt, Betzel und Eirich gegen Thomaier, Wallisch und Schall für die Entscheidung.

