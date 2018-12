Der VfB ist eine Runde weiter

Der VfB Bad Mergentheim I ist im Tischtennis-Bezirksligapokal eine Runde weiter. Gegen Kottspiel hat der VfB knapp mit 4:3 gewonnen. Im ersten Pokalspiel der Saison 2018/19 trat der VfB Bad Mergentheim beim TTC Kottspiel an. In den Pokalspielen werden zuerst drei Einzel ausgespielt, dann folgt ein Doppel und weitere Einzel bis der vierte Siegpunkt erreicht ist.

Bei den Einzeln startete Uhl mit einem Vier-Satz-Erfolg. Schrickel dagegen verlor knapp im fünften Satz. Pattschull brachte mit seinem Dtei-Satz-Sieg die Mergentheimer mit 2:1 in Führung. Das Doppel dieser Pokalbegegnung bestritten Pattschull/Schrickel. Sie stellten ein weiteres Mal ihre Stärke unter Beweis und besiegten das Kottspieler Doppel in drei Sätzen und bauten damit die Führung auf 3:1 aus. Im nächsten Einzel musste Schrickel seinem Gegner wieder den Vortritt lassen.

Auch Uhl kam in seinem zweiten Einzel mit seinem Gegner nicht zurecht und verlor in vier Sätzen, wobei alle vier Sätze sehr knapp waren. Der Spielstand lautete nun 3:3 und somit musste das letzte Einzel über den Sieg entscheiden. Pattschull gewann den ersten Satz, verlor den zweiten aber mit 11:7. Den dritten beendete er mit 11:6. Der vierte Satz ging in die Verlängerung und endete mit 14:12 für die Mergentheimer Nummer eins. Nach zwei Stunden Spielzeit war also die erste Runde im Pokal überstanden. Bö

