Derbysieg für den FC Külsheim III

Im Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim fanden während der Woche in allen Spielklassen Partien statt. In der Kreisliga gab es durchweg klare Ergebnisse. Külsheim III bezwang den FC Hundheim, während Gissigheim und Grünenwört mit Auswärtssiegen aufwarteten. Aufgrund des besseren Satzverhältnisses übernahm Grünenwört vor dem TSV Tauberbischofsheim II wieder die Tabellenführung. In der Kreisklasse A gelang Schweigern in Dertingen ein knapper Sieg, während Assamstadt II in eigener Halle gegen Eichel sicher gewann.

Kreisliga

FC Külsheim III – FC Hundheim/St. 9:3. Mit einer 2:1-Führung eröffnete der FC das Match, ehe Stang gegen H. Bischof auf 3:1 erhöhte. Marcel Münkel sorgte gegen Hanna für den 2:3-Anschluss, doch schon im Gegenzug siegte Weisz gegen B. Hauck zum 4:2. Manfred Bischof punktete gegen Wagner nochmals für den Gast, doch im weiteren Verlauf gewannen die Einheimischen mit Hepp (kampflos), Keller, Stang, Hanna und Weisz gegen Marcel Münkel, Manfred Münkel, H. Bischof und M. Bischof.