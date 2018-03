Dertingen muss weiter bangen

Anzeige

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen fand nur ein Spiel statt. Dabei gelang dem ETSV Lauda II gegen Dertingen ein Kantersieg.

ETSV Lauda II – SV Dertingen 9:3. Die Hoffnungen der Aalbachtäler auf zumindest einen Zähler erfüllten sich nicht, so dass man weiter in akuter Abstiegsgefahr schwebt. Der ETSV ging 3:0 in Führung, die durch Kleist gegen Hill auf 4:0 erhöht wurde. Braun, Semmler und Holzmann gewannen zwar gegen Lerke, Schulz und Muhr zum 3:4 Anschluss, doch damit waren die Möglichkeiten auch schon erschöpft. Fortan siegten die Eisenbahner mit Dertinger, Renk, Kleist, Lerke und Schütz gegen Kuhn, Keller, Braun, Hill und Holzmann. ege