Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des FC Külsheim trat am Samstag in der Verbandsklasse Nord der Herren beim Zweitplatzierten TTV Heidelberg I an und unterlag dabei deutlich mit 2:9. Zwischenzeitlich sah die Begegnung ausgeglichen aus, am Ende hatten die Mannen aus der Stadt am Neckar allerdings die besseren spielerischen Argumente.

1:2 nach Doppeln

Nach den Doppeln lagen die Külsheimer 1:2 hinten. Ulrich Soden / Bernd Wüst unterlagen ebenso in drei Sätzen wie Michael Düll / Wolfgang Michelberger. Das Spitzendoppel Marco Henninger / Christian Leiblein indes schraubte mit einem im Entscheidungssatz deutlichen 3:2-Erfolg die eigene Saisonbi-lanz auf starke 6:1. Leiblein sah sich beim 0:3 gegen Heidelbergs Spitzenspieler unter Wert geschlagen, hatte er doch im ersten und im dritten Satz jeweils Satzbälle. Henninger steuerte in seinem ersten Einzel gegen Hei-delbergs „Zweier“ durch einen Viersatzsieg einen Mannschaftspunkt bei. Die Vorentscheidung für die gesamte Begegnung fiel danach im mittleren Paarkreuz. Sowohl Düll wie auch Soden führten jeweils mit 2:1 Sätzen, unterlagen dann jedoch quasi parallel beide mit 2:3.

Beim Zwischenstand von nunmehr 5:2 für die Heidelberger hatten die Gastgeber einen wahren Lauf und fügten weitere vier Mannschaftszähler an. Wüst, Michelberger, Henninger und Leiblein verloren nacheinander in drei oder in vier Sätzen gegen nun überlegende Neckarstädter, was in der Summe eine 2:9-Niederlage für die Spieler aus der Brunnenstadt bedeutete.

Ausgeglichene Bilanz

Der Blick auf die Einzelergebnisse der bisherigen Saison weist für Henninger im ersten Paarkreuz und Soden im mittleren Paarkreuz je eine ausgeglichene Bilanz auf, bei Michelberger im dritten Paarkreuz sieht es hier gar positiv aus.

Der FC Külsheim I hat nun eine kleine Spielpause in der Verbandsklasse und tritt Mitte November im Auswärtsspiel bei der TTG 1947 Walldorf an. Bei insgesamt noch drei ausstehenden Begegnungen der Vorrunde kann sich das Team hier die besten Chancen ausrechnen, punktetechnisch erfolgreich zu bestehen.

