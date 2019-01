Die Chancen auf den Ligaverbleib schwinden

Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des FC Külsheim hatte zum Start in die Verbandsklassen-Rückrunde der Saison 2018/19 gleich einen Doppelspieltag zu absoliveren.

TTG Oftersh. II – FC Külsheim 9:7

Im duell zweier Tabellen-Kellerkinder kassierten die Brunnenstädter trotz einer ansprechenden Leistung eine unglückliche 7:9-Niederlage. Der Spielverlauf war dabei sehr wechselhaft. Die Külsheimer kamen mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln, gerieten dann aber mit 2:5 in Rückstand, drehten das Match zur 7:6-Führung, um letztlich mit 7:9 den redensartlich Kürzeren zu ziehen. Das Doppel Ulrich Soden/Ralf Würzberger verlor klar 0:3 gegen das Einser-Doppel der Gastgeber. Külsheims Einser-Doppel Marco Henninger/Christian Leiblein wiederum gewann mit dem gleichen Ergebnis. Das Dreier-Doppel Michael Düll/Wolfgang Michelberger hatte das Spiel über weite Strecken in der Hand und siegte mit 3:1.

Die folgenden Begegnungen im Spitzenpaarkreuz gingen beide in den Entscheidungssatz, doch sowohl Leiblein als auch Henninger unterlagen 2:3 (Leiblein gar nach einer 2:0-Satzführung). Düll kam in seinem ersten Einzel mit gewohnt aggressivem Spiel nicht zum Erfolg (0:3), Soden (1:3), mit offensivem Tischtennis agierend, traf auf einen Gegner, der meist eine gute Antwort parat hatte.

Beim Zwischenstand von 5:2 für die Oftersheimer egalisierte Würzberger einen 0:2-Rückstand und wehrte zudem im fünften Satz drei Matchbälle ab, ehe er in der Verlängerung zum 3:2 gewann. Michelberger (3:0) ließ seinem Widerpart nicht den Hauch einer Chance. Henninger verlor im Duell der Spitzenspieler 1:3. Leiblein sah sich bei 1:2 nach Sätzen mit 0:6 im Rückstand, ehe er durch gleichermaßen kontrolliertes und engagiertes Spiel einen letztlich verdienten Sieg holte.

Anschließend punktete auch das mittlere Paarkreuz der Külsheimer. Soden hatte den Spielverlauf bei seinem 3:1 weitgehend im Griff, Düll zog sein schnelles und sauberes Spiel bis zum 3:0-Erfolg durch. So führten die Brunnenstädter plötzlich mit 7:6.

In den abschließenden Einzeln sahen sich sowohl Michelberger (1:3) als auch Würzberger (2:3) sehr klug auftretenden Oftersheimern Spielern gegenüber und sie mussten ihren jeweiligen Sportkollegen zum Sieg gratulieren. Das Schlussdoppel war an Spannung nicht zu toppen. Henninger/Leiblein (1:3) gewannen zwischenzeitlich einen Satz wohl deutlich, verloren jedoch deren drei allesamt in der Verlängerung.

Das sportliche Ringen um den Klassenerhalt wird durch diese 7:9-Niederlage für das Külsheimer Team noch schwieriger.

FC Külsheim – BJC Buchen I 3:9

Am nächsten Tag stand dann das Dergby gegen BJC Buchen I auf dem Plan. Die Buchener gewannen deutlich mit 9:3, was aus Sicht der Külsheimer aber etwas zu deutlich erscheint.

Bei den gastgebenden Brunnenstädtern fehlte Thomas Adelmann, auf Buchener Seite Lukas Joch und Christian Müller. Dafür spielte bei den Gästen erstmals der neue „Einser“ Norbert Kallai, der mit dem hohen Q-TTR-Wert von 2061 gemeldet ist.

Die Buchener erwischten den besseren Start, gewannen die ersten Doppel durch Lukas Dörr/Felix Joch (3:0 gegen Marco Henninger/Christian Leiblein) und Kallai/Thomas Frick (3:1 gegen Ulrich Soden/Holger Würzberger). Für den ersten Külsheimer Erfolg sorgten Michael Düll/Wolfgang Michelberger, die nach vier Sätzen ausgeglichenem Spiel den Entscheidungssatz gegen Eugen Albrecht/Jonas Joch dominierten.

In den ersten drei Einzeln haderten die Brunnenstädter mit ihrem sportlichen Geschick. Zuerst unterlag Henninger gegen Dörr in fünf Sätzen, danach Leiblein nach 8:6-Führung im fünften Satz gegen Kallai und schließlich Soden nach 8:5-Vorteil im Entscheidungssatz gegen J. Joch. Der Buchener F. Joch erhöhte für sein Team mit einem Viersatz-Erfolg gegen Düll.

Im hinteren Paarkreuz machten die Brunnenstädter Boden gut. Michelberger gewann in drei teils knappen Sätzen gegen Frick. Würzberger bog einen 0:2-Satzrückstand gegen Albrecht zum 3:2-Sieg um, wobei vier der fünf Sätze mit 11:9 endeten.

Danach zeigten die Gäste aus Buchen entscheidende Minuten lang insgesamt stärkeres Tischtennis als die Mannen aus Külsheim. Kallai gewann gegen Henninger ebenso wie Dörr gegen Leiblein mit 3:0, F. Joch gegen Soden mit 3:1. Derweil hatten die Külsheimer durch Düll und Würzberger bereits zwei weitere Begegnungen für sich entscheiden, welche jedoch nicht in die Wertung kamen.

Das Ergebnis von 9:3 für den BJC Buchen stabilisiert deren Rang im Mittelfeld, ebenso wie die Position des FC Külsheim I auf einem Abstiegsplatz.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019