Die letzten Entscheidungen sind jetzt auch in der Bezirksklasse gefallen

Nach den Partien vom Wochenende ist auch die Saison für die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen beendet. Als Meister stand bereits der FC Külsheim II fest. Den Vizetitel in Verbindung mit der Relegation errang der TV Hardheim. Abgestiegen war bereits der TSV Tauberbischofsheim II, der vom ETSV Lauda II in die Kreisliga begleitet wird. Neunstetten gewann überraschend in Assamstadt und hat somit noch die Chance, in der Relegation die Liga zu erhalten.

TSV Tauberbischofsheim II – ETSV Lauda II 8:8. Im Match der beiden zweiten Garnituren ging der TSV 2:1 in Führung und erhöhte mit Fröhlich, Kruse und Sieron gegen Schütz, Kleist und Storch auf 5:1. Woch und Muhr punkteten gegen Arnold und Röder zum 3:5, für den TSV war Spang gegen Dertinger zum 6:3 erfolgreich. Der ETSV stemmte sich gegen die drohende Niederlage und siegte mit Kleist, Schütz, Woch, Storch und Dertinger gegen Fröhlich. Kruse, Sieron, Arnold und Röder zur 8:6 Führung. Spang gelang im letzten Match gegen Muhr der 7:8 Anschluss, womit das Doppelfinale perfekt war. Dabei gelang der TSV-Kombination Fröhlich/Kruse gegen Schütz/Storch noch das Remis.

TSV Assamstadt – TSV Neunstetten 6:9. Bedeutend nur noch für den Gast, der hier gegen den drohenden Abstieg fightete. Nach einer 2:1-Gästeführung zu Beginn glich Mutsch gegen Leidner aus. T. Rüdinger sorgte gegen J. Ansmann für die erneute Gästeführung, die A. Ansmann gegen Hemmrich ausglich.

Der Gast verstärkte den Druck und punktete mit M. Rüdinger, Hambrecht, Hendel und T. Rüdinger gegen Eichhorn, Stumpf, Eswein und Mutsch zum 7:3. J. Ansmann und A. Ansmann gelangen gegen Leidner und M. Rüdinger Siege zum 5:7. Der Gast erhöhte durch Hemmrich gegen Eichhorn auf 8:5, während die Hausherren nochmals mit Stumpf gegen Hendel zum 6:8 erfolgreich waren. Hambrecht war es vorbehalten, gegen Eswein den wichtigen Zweierpack perfekt zu machen.

SG Höpfingen/Walldürn – SV Seckach 9:6. Die SG ging 2:1 in Front und erhöhte mit Baumann, Miko und Ott gegen Siegmann, Eckl und Wallisch auf 5:1. Thomaier, Schall und Astor sorgten gegen Braun, Kaufmann und Gramlich für den Anschluss, ehe Baumann, Miko und Ott gegen Eckl, Siegmann und Thomaier zum 8:4 erfolgreich waren. Wallisch und Astor gewannen gegen Braun und Kaufmann nochmals für den Gast, während auf heimischer Seite Gramlich gegen Schall das Match entschied.

SG Dörlesberg/Nassig – TV Hardheim 4:9. Die Erftäler ging von Beginn forsch zur Sache, eröffneten mit einer 2:1 Führung, die durch Siege von Kuhn, Oelerking, Wagner und Kroipf gegen Hirschinger, V. Goldschmitt, H. Goldschmitt und Betzel auf 6:1 erhöht wurde.

Eirich und Hildebrand gelangen gegen Sisow und Großkinsky Siege zum 3:6, während auf der Gästeseite Oelerking und Kuhn gegen Hirschinger und V. Goldschmitt zum 8:3 erfolgreich waren. H. Goldschmitt siegte gegen Kropf nochmals für die SG, im Gegenzug jedoch sorgte Wagner gegen Betzel für die Entscheidung. ege

