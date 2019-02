Die Verfolger des SV wollen punkten

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost steht am Wochenende ein komplettes Programm an. Dabei sind bereits Vorentscheidungen hinsichtlich Meisterschaft oder Aufstieg sowie Abstieg möglich. Als Verfolger gelten, wenn auch mit nur noch vagen Chancen, die Teams aus Mosbach/Waldstadt und Eberbach, die in Lauda beziehungsweise Buchen II anzutreten haben. Der klar führende SV Niklashausen II erwartet heute Abend Adelsheim II, ebenfalls heute gastiert Hettingen in Tauberbischofsheim.

SV Niklashausen II – SV Adelsheim II (heute, 20 Uhr). Der heimische SV (27:1) schnuppert sehr nahe am Meistertitel. Nun erwartet man den SV Adelsheim II (11:15), gegen den ein weiterer Zweierpack eingeplant ist.

TSV Tauberbischofsheim – FC Hettingen (heute, 20 Uhr): Während der TSV (11:15) in Sachen Ligaerhalt so gut wie gesichert ist, sind die Gäste (6:20) noch nicht gänzlich aus dem Schneider. Diese Fakten zwingen den Gast, alles zu versuchen, um etwas Zählbares mitzunehmen. So wäre ein Remis oder ein knapper Sieg auch keinesfalls eine Überraschung.

BJC Buchen II – TV Eberbach (Samstag, 15 Uhr): Der eine oder andere Zähler noch in der restlichen Runde würde das Sicherheitsgefühl des BJC II (8:20) weiter verbessern. Nun erscheint aber mit den Gästen (18:8) ein Team, das in der Spitzengruppe ansässig ist und gegen das bereits ein Unentschieden ein Erfolg wäre. Über die besseren Karten verfügt auf jeden Fall der TV.

ETSV Lauda – VfB Mosbach/Waldstadt (Samstag, 15 Uhr). Mit nur vier Zählern auf der Habenseite befindet sich der ETSV in arger Not. Anders der Gast (21:7), der zwar einige Rückschläge verkraften musste, bei dieser Visite aber mit der Favoritenbürde anreist.

Spvgg. Hainstadt – TTC Schefflenz/Auerbach (Samstag, 18 Uhr). Beide Teams befinden sich mit jeweils 15:13 Zählern als Nachbarn in der Mitte der Liga. Auch hinsichtlich der Stärke herrscht weitgehend Ausgeglichenheit, so dass ein Remis sehr nahe liegend erscheint.

