Drei Mal mit 4:9 verloren

An ihm lag es nicht: Gerhard Bauer schaffte einen Doppel- und zwei Einzelerfolge für den SV Elpersheim I. © SVE

Drei Mannschaften des SV Elpersheim waren aktiv, und alle mussten eine 4:9-Niederlage quittieren.

Bezirksliga Hohenlohe

TSV Neuenstein II – Elpersheim 9:4

Das Bezirksliga-Team des SV Elpersheim reiste zwar favorisiert nach Neuenstein, geriet aber in den Doppeln mit 1:2 in Rückstand. Die Gastgeber bauten in den Einzelspielen ihren Vorsprung aus. Erst Gerhard Bauer

...

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.02.2018