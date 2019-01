Durch ein 8:8 im direkten Vergleich büßen zwei Verfolger einen Punkt ein

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost wurde am Wochenende die Rückrunde mit zwei Partien eröffnet. Dabei unterlag der ETSV Lauda in Hainstadt und rutschte damit wieder auf den letzten Rang ab. Im Match der Verfolger zwischen Eberbach gegen Mosbach/Waldstadt II gab es keinen Sieger, weshalb beide Kontrahenten einen wichtigen Zähler einbüßten.

Spvgg. Hainstadt – ETSV Lauda 9:6. Die Spvgg. bestimmte zunächst das Geschehen und ging zu Beginn mit 2:1 in Führung. Auch danach sorgten die Gastgeber für Druck und erhöhten durch Siege von Geißelhardt, Herberich, C. Preuhs und M. Preuhs gegen Adelmann, Ihl, Lerke und Appel auf 6:1. Der Gast fand anschließend besser ins Match und punktete mit Slomka und Hermann gegen Bekpen und Schäfer zum 3:6. Nach dem 7:3 durch Geißelhardt gegen Ihl kamen die Eisenbahner nochmals mächtig auf und erzwangen durch Siege von Adelmann, Appel und Lerke gegen Herberich, C. Preuhs und M. Preuhs den Anschluss zum 6:7. Zur vollständigen Wende reichte dieser Aufschwung allerdings nicht mehr aus, da Bekpen und Schäfer gegen Hermann und Slomka für die Entscheidung sorgten.

TV Eberbach – VfB Mosbach/Waldstadt II 8:8. Beide Teams boten ein Match auf Augenhöhe, das bis zum letzten Ballwechsel hart umkämpft war. Der Gast ging zu Beginn 2:1 in Front, ehe Lellek gegen Frömmel auf 3:1 erhöhte. Nach Siegen von Becker und Schuler gegen Richter und Beck stand es 3:3. Nach je einem weiteren Sieg hüben wie drüben durch Neidig (TV) gegen Sörg (VfB) sowie Zak (VfB) gegen Huber (TV) stand es 4:4. Knaus sorgte gegen Wettig für die zeitweilige 5:4-Gästeführung, doch dann sorgten auf heimischer Seite Becker, Schuler und Huber gegen Lellek, Zak und Beck zum 8:5. Der VfB stemmte sich gegen die drohende Niederlage und erreichte durch die Siege von Knaus und Sörg gegen Neidig und Wettig den 7:8-Anschluss, womit die Entscheidung im Schlussdoppel fallen musste. Nach vier Sätzen erzwang dabei die Gästecrew Richter/Zak gegen Becker/Neidig noch das dem Spielverlauf nach gerechte Remis. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019