Eberbach zweimal gefordert

Mit vier Partien setzt die Bezirksliga Ost am Wochenende die Saison fort. Am Freitag erscheint in Tauberbischofsheim der TTC Schefflenz/Auerbach, In Adelsheim II wird der TV Eberbach erwartet.

Am Samstag gastiert Mosbach/Waldstadt in Buchen II, während Eberbach bei seinem zweiten Auftritt erneut auswärts in Hainstadt auf dem Prüfstand steht.

TSV Tauberbischofsheim – TTC Schefflenz/Auerbach (Freitag, 20 Uhr). Mit lediglich bislang zwei Zählern rangieren die Hausherren in gefährdeter Zone, so dass dringend etwas Zählbares benötigt wird. Der Gast (4:4) zählt zwar nicht zu den Topteams der Liga, dennoch stehen die Einheimischen auch gegen diesen Gast vor einer hohen Hürde. Bereits ein Remis wäre daher schon ein Erfolg für den TSV.

SV Adelsheim II – TV Eberbach (Freitag, 20.30 Uhr). Der SV II (4:4) konnte in dieser Saison bisher noch nicht so recht überzeugen. Dennoch verfügt man über ein ausgeglichenes Zählerkonto, ebenso wie der anreisende Gast (2:2). Zu dieser Ausgeglichenheit erscheint auch eine Punkteteilung realistisch, ein Fakt der sehr nahe liegt.

BJC Buchen II – VfB Mosbach/Waldstadt (Samstag, 15 Uhr). Mit 0:6-Zählern steht der BJC II am Tabellenende, so dass bereits jetzt Abstiegsängste bestehen dürften. Nun erscheint mit dem VfB (6:2) ein Team, welches trotz bisher einer Niederlage im Spitzenbereich ansässig ist. Der Gast reist als klarer Favorit an.

Spvgg. Hainstadt – TV Eberbach (Samstag, 18 Uhr). Die Spvgg. Hainstadt (4:2) schlägt sich in der neuen Saison beachtlich, womit man in der Spitzengruppe mitmischt. Der TV (2:2) war bereits am Vortag in Adelsheim II gefordert, hinsichtlich der Kräfte könnten also Engpässe bestehen. ege

