Eine verlegte Partie in der Bezirksklasse

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost wie auch in der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen herrscht bis zum Freitag, 15. März, eine Spielpause – sieht man einmal von der verlegten Partie zwischen Tauberbischofsheim II und Hardheim ab, die nun am Freitag, den 8. März, stattfindet.

TSV Tauberbischofsheim II – TV Hardheim (Freitag, 20 Uhr ): Das heimische Schlusslicht steht mit lediglich zwei Zählern abgeschlagen am Tabellenende, während der Gast (20:8) zumindest noch gute Chancen auf die Vizemeisterschaft besitzt. Die Erftäler werden das Match sehr motiviert angehen, denn in Sachen Relegation hat man mit Seckach sowie Assamstadt noch zwei Mitstreiter um den zweiten Rang.

Die Fakten sind bei diesem Spiel klar: Alles andere als ein Gästesieg wäre schon mehr als nur eine Überraschung. ege

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.03.2019