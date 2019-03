Elpersheimer „Zweite“ sichert Klassenerhalt

Ein perfektes Wochenende legten die Tischtennisspieler des SV Elpersheim hin: Sowohl die beiden Herren- Teams als auch die U-18-Mannschaften gewannen ihre Auswärtsspiele.

Öhringen II – SV Elpersheim 2:9

Im Auswärtsspiel beim Bezirksligaschlusslicht aus Öhringen erzielten die ersten Tischtennis-Herren des SV Elpersheim mit der Stammaufstellung Michel, Kilian, Bauer, Behringer, Ihl und Stephan einen ungefährdeten deutlichen Sieg. Die Taubertäler taten sich in den Eingangsdoppeln zunächst schwer und erspielten sich mit Mühe und Not einen 2:1-Vorsprung. Das erste Einzelspiel gewann Thomas Biedermann für die Gastgeber und stellte damit auf Unentschieden. Doch dann nahm die Elpersheimer Lokomotive Fahrt auf: Die nächsten sieben Einzelduelle landeten allesamt auf dem Gästekonto. Damit wahrten sich die Elpersheimer weiterhin alle Chancen auf den Aufstieg in die nächst höhere Klasse.

Niedernhall III – Elpersheim II 5:9

Die Elpersheimer Zweite musste in der Bezirksklasse B ebenfalls auswärts antreten und erlebte beim direkten Tabellennachbarn aus Niedernhall eine wechselhafte Partie. Mit einem furiosen Start überrumpelten die Elpersheimer Akteure den Gastgeber in den Doppeln und zogen mit 3:0 davon. Ausschlaggebend hierfür war der taktische beeindruckende Sieg des Duos Beck/Fischer gegen das gegnerische Doppel Eins.

In den darauffolgenden Einzelduellen sah es zunächst nicht gut aus, denn lediglich Ernst Belschner und Simon Hopf gewannen Ihre Spiele für den SVE. Der Vorsprung war durch die Niederlagen auf einen denkbar knappen 5:4-Zwischenstand geschmolzen.

Im zweiten Durchgang rappelten sich die Elpersheimer allerdings wieder auf und kamen durch Klaus Kneifl, Manfred Beck und Eckehard Lipinski zur Vorentscheidung im Kochertal. Zum Abschluss traten Simon Hopf und Wilfried Fischer im hinteren Paarkreuz zeitgleich an die Tische. Während Letztgenannter mit seinem Gegner wenig Probleme hatte, musste Simon Hopf über fünf Sätze gehen, bevor er den Schlusspunkt setzte. Mit diesem wichtigen Sieg sicherte sich der SV Elpersheim II vorzeitig den Klassenerhalt und kann jetzt befreit aufspielen.

Gailenkirchen – Elpersheim 4:6

Im Auswärtsspiel der Ersten U18-Mannschaft des SV Elpersheim beim SV Gailenkirchen in der Bezirksklasse B Jungen standen sich zwei Dreiermannschaften gegenüber. Nach einem spannenden Spielverlauf setzte sich das Elpersheimer Team in der Besetzung Thorben Stirnkorb, Adrian Dürr und Tim Hirsch mit 6:4 durch.

Langenburg V – Elpersheim II 1:9

Die zweite U18-Mannschaft des SV Elpersheim hatte im Heimspiel der Bezirksklasse B Jungen das Team aus Rot am See zu Gast. Die jungen Elpersheimer Nachwuchsspieler Fabian Wilhelm, Michael Bauer Hannes Bayer und Julius Welz waren ihren Gegenspielern über die gesamte Spielzeit in allen Belangen überlegen. Mit einem deutlichen Sieg eroberte sich der SV Elpersheim II die Tabellenspitze. Am kommenden Wochenende empfängt der SV Elpersheim I den TSV Sulzdorf und die zweite Mannschaft hat den TTF Laudenbach zu Gast.

