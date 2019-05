Erst acht und schon so weit

Jannis Würzberger spielte sich auf Platz fünf. © Ralf Würzberger

Jannis Würzberger (FC Külsheim) nahm beim Baden-Württembergischen Jahrgangs-Ranglistenturnier der Jugend U11 in Weinheim teil und erreichte einen sehr guten fünften Platz. Der noch Achtjährige ist ein Jahr jünger als die meisten der insgesamt 20 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesland.

Jannis hatte in den zurück liegenden Wochen in Absprache mit Coach Christian Behringer die Rück-hand auf „Noppen“ umgestellt und kam damit bereits hinreichend gut zurecht. Bei dem Ranglistenturnier wurde in vier Fünfergruppen gespielt.

Der Trainer sprach in einer Vorausanalyse als Minimalziel Gruppenplatz drei oder vier an und sah, eine sehr gute Leistung und eine günstige Auslosung vorausgesetzt, durchaus auch Chancen auf Gruppenplatz eins oder zwei. Dann könne für den Optimalfall gar „Platz fünf“ herausspringen.

In den Gruppenspielen verbuchte Jannis zwei klare 3:0-Erfolge und ein in den Sätzen knappes 3:0 sowie eine 1:3-Niederlage. Damit war die Zwischenrunde mit den besten acht Teilnehmern gesichert. Dort vermeldete der Külsheimer Akteur in einer Vierergruppe durchweg deutliche Ergebnisse, jeweils in drei Durchgängen. Zu Buche standen zwei Niederlagen und ein Sieg gegen einen vorherigen Gruppenersten. In dieser Turnierphase gab es eine Reihe von Überraschungen. Der Külsheimer Akteur hatte sich damit für das Spiel um Platz fünf qualifiziert, welches er wegen Un-wohlsein seines Kontrahenten kampflos gewann. Die Prognose des Trainers hatte sich also am opti-mistischen Ende erfüllt. Jannis war zudem einer der beiden Besten aus dem Jahrgang 2010 und ist somit automatisch für das Baden-Württembergische Jahrgangs-Ranglistenturnier der Jugend U11 anno 2020 qualifiziert.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019