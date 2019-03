Erst der Triumph, dann kam die Niederlage

Die Tischtennis-Badenliga-Cracks des SV Niklashausen hatten am Wochenende Doppelauswärtsspieltag zu betreiten. Zunächst ging es Samstag in das 350 Kilometer entferne Auggen. Beim Tabellenletzten war ein Auswärtssieg fest einkalkuliert.

Die drei Eingangsdoppel konnten die Taubertäler nach relativ wenig Gegenwehr für sich entscheiden, ehe Bereziuk gegen Hernandez zum einzigen spannenden Spiel an diesem Abend an die Platte musste. In den folgenden fünf Sätzen verlangten sich beide alles ab und es ging immer wieder hin und her. Bereziuk hatte im letzten Satz das bessere Händchen und setzte sich dort mit 11:7 durch. Danach folgten die Partien Malcherek gegen Kern sowie Baumgartner gegen Fiederling, die beide klar mit 3:0 für Niklashausen entschieden wurden. Ebenso wenig Gegenwehr erfuhr Szlubowski gegen Lauth und Degen gegen Glaser, die ihrerseits mit je 3:0 Sätzen auf 8:0 für ihr Team erhöhen konnten. Danach machte Härle gegen Schwand den Deckel drauf, so dass man mit einem 9:0-Kantersieg im Gepäck die nächtliche Fahrt in Richtung Kleinsteinbach antrat. Dort wartete am Sonntag um 12 Uhr der nächste Gegner für Niklashausen. Kleinsteinbach hatte sich nochmals im vorderen Paarkreuz verstärkt. So standen die Taubertäler einem schier unbezwingbaren Gegner gegenüber. Gleich zu Beginn lief nichts rund, als Malcherek/Bereziuk überraschend in fünf Sätzen knapp gegen Schwarz/Schweizer unterlagen. Auch Szlubowski/Härle steuerten gegen Boro/Perez nichts Zählbares bei. Lediglich Fiederling/Degen präsentierten sich im Doppel in Topform und triumphierten konnten gegen die starken Nguyen/Mößner. Spannung lag in der Luft, als Bereziuk gegen den Pfinztaler Spitzenspieler Boro antreten musste. Nach dem 0:2-Rückstand kämpfte sich der Niklashäuser noch einmal heran, musste aber am Ende mit 1:3 die Segel streichen. Besser lief es parallel dazu bei Malcherek, der sein Spiel 3:1 gewinnen konnte. Gegen Perez lag Fiederling mehrfach hoch in Führung, rettete diese aber nie ins Ziel, was dem Gegner einen Zähler bescherte. Danach brachte Szlubowski mit einem Sieg über Nguyen seine Mannschaft nochmals auf 3:4 heran. Allerdings lief bei Degen gegen Schweizer sowie Härle gegen Mößner heute nicht viel zusammen, so dass die Hausherren auf 6:3 davonzogen. Danach kam Malcherek gegen Boro nicht richtig ins Spiel und musste seine bis dato erst zweite Niederlage der Saison zulassen. Bereziuk führte gegen Schwarz zwar mit 2:0, der aber noch den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, ehe Perez gegen Szlubowski die Niklashäuser Niederlage mit 3:9 besiegelte. bk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019