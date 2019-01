Erwartete Niederlage

1. TTC Ketsch II – FC Külsheim 9:2

Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des FC Külsheim unterlag in der Verbandsklasse Nord beim Tabellenzweiten 1. TTC Ketsch II deutlich mit 2:9. Die Voraussetzungen für das Brunnenstädter Sextett erwiesen sich vorab als ziemlich ungünstig, standen doch gleich drei Mann aus der Stamm-Sechs nicht zur Verfügung. So hatten die neu zusammen gestellten Doppel Ulrich Soden/Sebastian Junak, Marco Henninger/Michael Düll sowie Markus Stang/Matthias Betz hatten allesamt keine Siegchance. Soden kam gegen den Spitzenspieler aus Ketsch nach 0:2-Satzrückstand immer besser ins Spiel, gewann Durchgang drei in der Verlängerung und dominierte das Match fortan bis hin zum 3:2-Sieg.

Henninger (0:3) gestaltete seine Partie zwei Sätze lang ausgeglichen, ohne jedoch einen Durchgang gewinnen zu können. Junak (1:3) musste nach gewonnenem erstem Satz die Stärke seines sportlichen Widerparts anerkennen. Düll (3:0) drehte stark auf und siegte mit gewohnt druckvollem Spiel ohne Satzverlust. Betz (2:3) hielt sein Match ausgeglichen, im Entscheidungssatz fehlte es jedoch etwas an Fortune.

Stang (0:3) unterlag einem Ketscher Gegenspieler, der in dieser Saison bei bisher acht Partien in der Verbandsklasse weiterhin ungeschlagenen ist. Henninger (1:3) blieb vier Sätze lang auf Augenhöhe mit dem Spitzenmann aus Ketsch, durfte dann aber eine knappe Niederlage quittieren. Soden (0:3) konnte seinem starken ersten Auftritt keinen solchen zweiten anfügen.

Die 2:9-Niederlage aus Külsheimer Sicht ist sicherlich kein Beinbruch, doch sie verbessert die angespannte Tabellensituation natürlich nicht. hpw

