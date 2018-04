Es fehlt nur noch ein Punkt

Anzeige

Kurz vor dem Saisonende finden in der Tischtennis-Bezirksliga Ost fünf Partien statt. Bereits am heutigen Mittwoch erwartet Spitzenreiter Külsheim den FC Hettingen und wäre bei einem Sieg Meister und Aufsteiger in die nordbadische Verbandsklasse. Am Freitag spielt Absteiger Assamstadt gegen Eberbach. Am Samstag erwarten Tauberbischofsheim, Hainstadt und Eberbach die Teams aus Neckargerach/Guttenbach, Niklashausen II sowie Adelsheim II.

FC Külsheim – FC Hettingen (heute, 20 Uhr). Die Brunnenstädter führen mit 30:4 Zählern das Feld an und benötigen damit nur noch einen Punkt zur Meisterschaft. Für den Gast (17:15), der sich in sicherer Tabellenregion befindet, dürfte es bei dieser Visite bestenfalls nur noch um ein achtbares Ergebnis gehen.

TSV Assamstadt – TV Eberbach (Freitag, 20 Uhr). Nach wie vor ohne Sieg ist der heimische Aufsteiger (1:31). Diese Tatsache dürfte auch nach dem Ende der Partie noch Bestand haben. Alles andere als ein Gästesieg wäre eine Überraschung.