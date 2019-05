Es geht um die Qualifikation

Das Bezirksranglistenturnier der Herren des Tischtennisbezirks Buchen findet am Samstag, 18. Mai, im Walter-Hohmann-Schulsportzentrum in Hardheim statt. Startberechtigt sind Herren sowie Jungen mit SBE-Spielberechtigung, die in einem Verein des Bezirks Buchen gemeldet sind.

Die besten Fünf des Turniers qualifizieren sich für die Verbandsrangliste des Badischen Tischtennisverbandes, die am 15. Juni in Walldorf ausgetragen wird.

Hallenöffnung ist um 13.30 Uhr, Beginn um 14.30 Uhr. Anmeldungen sollten bis 17. Mai per E-Mail an den Sportwart (joerg.kromer@hotmail.de) oder online bei www.mytischtennis.de erfolgen. Nachmeldungen sind noch bis 14 Uhr bei der Turnierleitung möglich. dk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019