ETSV Lauda III festigt seine Führungsposition weiter

Mit einem kompletten Programm wartete der Tischtenniskreis Tauberbischofsheim in der vergangenen Woche auf. In der Kreisliga gelang dem SC Grünenwört in Bobstadt ein Kanter-Sieg, und er gelangte damit wieder an die Tabellenspitze – ebenso geschehen in der Kreisklasse A, wo der ETSV Lauda III nach seinem 9:2-Erfolg in Dertingen II seine Führungsposition festigte.

Kreisliga

SG Dörlesberg/Nassig – FC Külsheim III 9:6. Nach einer 2:1-Führung zu Beginn erhöhte die SG nach dem Sieg von Kunkel gegen Weisz auf 3:1. Der Gast bot jedoch Paroli und punktete mit Hanna, Hepp und Wagner gegen Leisering, Schulz und Hildenbrand zum 4:3. Nach Siegen von Steck und Kunkel gegen L. Dorbath und Hanna sowie einem kampflosen Zähler lag die SG 6:4 in Front. Den Brunnenstädtern gelangen zwar nochmals Erfolge mit Weisz und Hepp gegen Leisering und Hildenbrand, dagegen aber standen die heimischen Siege durch Schulz, Demharter gegen Wagner und L. Dorbath sowie einmal kampflos.

TTC Bobstadt – SC Grünenwört 0:9. Eine klare Sache für die Maintäler, die zunächst eine 3:0-Führung vorlegten. Weiter gewannen Degen, Oetzel, Zeiger, Felde, Hörtreiter und Grein gegen C. Behringer, J. Quenzer, Scherer, M. Behringer, Throm und B. Behringer.

TSV Schweigern – TSV Tauberbischofsheim III 8:8. Mit einer 2:1-Führung erhöhte der heimische TSV das Match. M. Riegler und S. Riegler erhöhten gegen Spang und Röder auf 4:1. Der Gast fand nun zum Rhythmus und punktete mit Henninger und Scherer gegen Bröker und Müller zum Anschluss. Nach dem 5:3 durch Weber gegen Buchholz gelang Hauck gegen Fähr der erneute Anschluss. M. Riegler und S. Riegler siegten gegen Röder und Spang zum 7:4, doch fortan gewannen nur noch die Gastakteure Scherer, Henninger, Hauck und Buchholz gegen Bröker, Müller, Weber und Fähr. Der Spielstand von 7:8 forderte die Entscheidung im Finale der Doppelteams, dabei gelang der heimischen Kombination M. Riegler/S. Riegler gegen Röder/Henninger noch die Zählerteilung.

Kreisklasse A

TSV Gerchshem – SG Dörlesberg/Nassig III 9:7. In einem Match auf Augenhöhe ging die SG zunächst 2:1 in Front. Nach dem Ausgleich durch A. Seubert gegen Vu Van sorgte Diehm gegen M. Seubert für die erneute Führung der SG. Szeitszam punktete gegen Peter-Englert zum 4:4, ehe Lang gegen Albert wieder für den Gast erfolgreich war. Nach Siegen von A. Seubert, Wagner und Michel gegen Alletzhäuser, Vu Van und Diehm führte der TSV 7:5. Görlich und Lang erzwangen gegen M. Seubert und Szeitszam den 7:7-Ausgleich, ehe Albert gegen Peter-Englert zum 8:7 erfolgreich war. Im Match Doppelteams gelang den Einheimischen der knappe Zweierpack.

FC Eichel – TSV Assamstadt III 8:8.

Nach der heimischen 2:1-Führung zu Beginn erhöhte Matejka gegen Geißler auf 3:1. H. Hügel sorgte gegen Segner für den Anschluss, während Röhrig gegen Wachter zum 4:2 erfolgreich war. Nach dem erneuten Anschluss antwortete Schmitt gegen Frank zum 5:3. Der Gast wurde nun druckvoller und siegte mit A. Hügel, H. Hügel, Geißler und Imhof gegen Dill. Matejka, Segner und Röhrig zum 7:5. Balogh gewann gegen Wachter zum 6:7, ehe A. Hügel gegen Schmitt auf 8:6 der Gäste erhöhte. Dill gelang gegen Frank der 7:8-Anschluss. In den Doppeln siegtenMatejka/Segner gegen Geißler/Imhof, ein Zähler war gerettet.

TTC Großrinderfeld – TTC Oberschüpf 9:6. Mit einer 2:1-Führung eröffneten die Gastgeber die Partie, bevor S. Weiland gegen Hon ausglich. Weimert und Stolzenberger punkteten gegen M. Pers und Meder zum 4:2. G. Weiland gelang gegen Liebler der Anschluss, während auf heimischer Seite Kleinhans und Baumann gegen P. Pers und Stäbe zum 6:3 erfolgreich waren. Nach Siegen von M. Pers, S. Weiland und G. Pers gegen Horn, Weimert und Stolzenberger stand es 6:6. Fortan punkteten die Einheimischen mit Liebler, Kleinhans und Baumann gegen Meder, Stäbe und M. Persa zum Endstand.

SV Dertingen II – ETSV Lauda III 2:9. Der ETSV agierte von Beginn an überlegen und ging 2:1 in Führung. Nach dem Ausgleich durch A. Diehm gegen Berger war man auf heimischer Seite mit dem Latein bereits schon am Ende. Die Eisenbahner siegten fmit Storch (2), Renk, Kuhn, Schweitzer, Ihl und Berger gegen Scheckenbach, Baumann, E. Diehm, Hörner, Bethäuser und A. Diehm.

Kreisklasse B

TSV Assamstadt III – TSV Tauberbischofsheim IV 1:9. Nach der 2:1-Führung für die Kreisstädter zu Beginn war die Partie auch schon gelaufen. Denn fortan bestimmten die Gäste das Geschehen und punkteten schadlos mit Wollny, Hauck (2), Buchholz, Hörner, Schipper und Adam gegen Bickel, Kasper, Esswein, Hertlein, Frank und Burkert.

TTC Bobstadt II – TTC Bobstadt III 9:5. Die „Dritte“ ging zunächst 2:1 in Führung. Beier, F. Quenzer und B. Behringer gewannen gegen Volk, Kappes und Wenzel zum 4:2. Nach dem Anschluss durch Mach gegen B. Behringer punktete Eibeler gegen Quenzer zum 5:3. Das dritte Team siegte nochmals mit L. Behringer und Mach gegen Gubelius und B. Behringer, dagegen standen die Erfolge der zweiten Mannschaft mit Beier, F. Quenzer, B. Behringer und Eibeler gegen Kappes, Volk, Wenzel und L. Behringer.

TTV Oberlauda II – FC Gissigheim II 9:5. Die Brehmbachtäler legten zunächst eine 3:0-Führung vor. Nasch dem 1:3 durch Klingert gegen Ehrenfried sorgte Weirich gegen Arbinger wieder für den alten Abstand. Appel, Dorstewitz und Ebert siegten gegen Häfner, Podetz und Achstetter zum Ausgleich. Den Gästen gelang durch Hartmann gegen Wildner die 5:4-Führung, mehr war allerdings nicht möglich, da der TTV mit Siegen von Klingert, Arbinger, Appel, Dortsewitz und Ebert gegen Weirich, Ehrenfried, Podetz, Häfner und Hartmann die Partie entschied.

Kreisklasse C

VfR Uissigheim – TTC Bobstadt IV 6:1. Nach der Eröffnung stand es 1:1. Fortan gewannen für den VfR Ruck (2), Roßmann, Meininger und May gegen E. Quenzeer, Ehrmann, J. Quenzer und Schmidt.

Kreisklasse D

SV Schönfeld II – ETSV Lauda IV 2:8. Der ETSV ging 2:0 in Führung und erhöhte diese durch Kirschning, Schwger, Morcher und Epp gegen Hüll, Schlereth, R. Bieber und Bittermann auf 6:0. Hüll und Schlereth waren gegen Schwager und Kirschning zum 2:6 erfolgreich. während auf der Gegenseite Epp und Morcher gegen R. Bieber und Bittermann zum Endstand punkteten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018