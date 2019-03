ETSV Lauda steigt ab

Der vorletzte Spieltag in der Tischtennis-Bezirksliga Ost hat am Wochenende nochmals ein volles Programm. Nach dem die Meisterschaft vom SV Niklashausen II vorzeitig entschieden wurde, steht nun auch der Vizemeister VfB Mosbach/Waldstadt II fest, der in der Relegation spielt. Im Abstiegsgeschehen steht der ETSV Lauda abgeschlagen am Tabellenende und steigt damit ab. Davor rangieren Hettingen, Adelsheim II, Buchen II und Tauberbischofsheim.

SV Adelsheim II – ETSV Lauda (Freitag, 20 Uhr). Die Gastgeber (11:21) sind bei weiteren Absteigern noch nicht gesichert, so dass noch gepunktet werden muss. Mit den Gästen (4:28) erscheint nun das abgeschlagene Schlusslicht, gegen das man zwei wichtige Zähler im Visier hat.

TSV Tauberbischofsheim – VfB Mosbach/Waldstadt II (Freitag, 20 Uhr). Mit 13:19 Zählern auf der Habenseite sieht es beim TSV nach Ligaerhalt aus. Nun erscheint mit den Gästen der Vizemeister (25:7), der wenn er nochmals voll zur Sache geht, natürlich die Favoritenbürde inne hat.

BJC Buchen II – TTC Schefflenz/Auerbach ( Samstag, 15 Uhr). Bei mehr als einem Absteiger befindet sich der BJC II (12:20) immer noch im gefährdeten Bereich. Anders die Lage des Gastes (17:15) der sein Ziel mit dem Ligaerhalt bereits realisiert hat. Für die Gastgeber eine gute Möglich hier doppelt zu punkten.

TV Eberbach – FC Hettingen (Samstag, 18 Uhr). Mit 20:12 Zählern wird der TV die Saison mit einer Position in der Spitzengruppe beenden. Der Gast (10:22) hingegen rangiert auf dem vorletzten Platz und ist auf weitere Punkte angewiesen.

Spvgg. Hainstadt – SV Niklashausen II (Samstag, 18 Uhr). Die Spvgg. (17:15) überraschte in der Saison des öfteren. Nun erscheint mit den Taubertälern (31:1) der bereits feststehende Meister und Aufsteiger zur Verbandsklasse, gegen den aber mindestens ein achtbares Ergebnis für die Spvgg. möglich erscheint.

