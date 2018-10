ETSV Lauda übernimmt die Tabellenführung

Im Tischtenniskreis Tauberbischofsheim fanden in allen Ligen Spiele statt. In der Kreisliga ist das Führungsduo Dertingen und Grünenwört weiter erfolgreich. Im Spitzenspiel der Kreisklasse A gewann Lauda III in Assamstadt II und übernahm damit die Tabellenführung. In der B-Klasse gelang Bobstadt II gegen Assamstadt III ein Kantersieg, während Schönfeld in eigener Halle gegen Gissigheim II knapp unterlag.

Kreisliga

FC Külsheim III – SC Grünenwört 4:9. Der SC ging zunächst 2:1 in Führung und erhöhte durch Degen gegen Betz auf 3:1. Hanna und Wagner sorgten gegen Oetzel und Zeiger für den Ausgleich, doch im weiteren Verlauf dominierte der Gast und punktete mit Felde, Hörtreiter, Grein, Oetzel und Degen gegen Hepp, L. Dorbath, Pfohl, Betz und Hanna zum 8:3. Nach je einem weiteren Sieg hüben wie drüben durch Wagner (FC) gegen Felde sowie Zeiger (SC) gegen Hepp war das Match entschieden. SV Dertingen – FC Hundheim 9:3. Die Partie war eine klare Sache für den heimischen Bezirksklassen-Absteiger, der zunächst aber mit 1:2 in Rückstand geriet. Nach dem Ausgleich durch Braun gegen M. Münkel gelang den Gästen durch H. Münkel gegen Holzmann nochmals die Führung. Damit allerdings war der FC mit seinem Latein am Ende, denn fortan siegten die Aalbacher mit Hill (2), Semmler, Kuhn, Keller, Braun und Holzmann gegen P. Münkel, Th. Hauck, B. Hauck, H. Bischof, A. Münkel, M. Münkel und Th. Hauck. TSV Schweigern – TTV Oberlauda 9:5. Nach der Eröffnung führten die Einheimischen 2:1, ehe M. Riegler gegen Fischer auf 3:1 erhöhte. Nach Siegen von Fading, Stolze und Hanselmann gegen S. Riegler, Bröker und König lag der Gast mit 4:3 vorne. Der TSV wurde nun druckvoller und siegte mit Müller, Fähr, M. Riegler, S. Riegler und Bröker gegen Obrecht, Appel, Fading, Fischer und Hanselmann zum 8:4. König gewann nochmals für den TTV gegen Stolze, während auf der Gegenseite Müller gegen Appel erfolgreich war.

Kreisklasse A

TTC Oberschüpf – TSV Assamstadt II 9:7. Es war ein Derby, das bis zum letzten Ballwechsel hart umkämpft war. Der Gast ging 2:1 in Front, ehe der TTV nach Siegen von G. Pers, Henninger und M. Pers gegen Geißler, H. Hügel und W. Ansmann 4:2 vorne lag. Der Gast bot Paroli und gewann mit Imhof, Frank und A. Hügel gegen G. Weiland, Stäbe und Borkenhagen zum 5:4. Das Wechselspiel hielt an, denn danach siegte der TTV mit G. Pers, Henninger, M. Pers und Weiland gegen H. Hügel, Geißler, Imhof und W. Ansmann zum 8:5. In der Schlussphase gelangen den Gästen Siege durch A. Hügel und Frank gegen Stäbe und Borkenhagen, so dass das Doppelfinale perfekt war. Dabei gelang der heimischen Kombination G. Pers/Henninger gegen Geißler/Imhof der knappe Sieg.

TSV Assamstadt II – ETSV Lauda III 5:9. In den Doppeln gelang dem TSV die 2:1-Führung, während im Gegenzug der ETSV durch Siege von Berger und Storch gegen H. Hügel und Geißler mit 3:2 in Front ging. Imhof und Wachter punkteten gegen P. Ihl und Renk zum 4:3. Die Eisenbahner wurden stärker und gewannen mit Köhler, Neuser und Storch gegen A. Hügel, Frank und H. Hügel zum 6:4. Geißler siegte gegen Berger nochmals für den TSV, doch danach machten die Gäste mit Renk, P. Ihl und Neuser gegen Imhof, Wachter und A. Hügel den Erfolg perfekt.

SG Dörlesberg/Nassig II – DJK Unterbalbach 8:8. Spannung bis zum letzten Ballwechsel herrschte „auf der Höhe“, wo der Gast zunächst mit 2:1 in Führung ging. Schulte, Bamberger und Maier erhöhten gegen Steck, Vu Van und Diehm auf 5:1. Görlich, Anderlik (kampflos) und Peter-Englert gewannen gegen M. Broens (kampflos) und F. Broens zum 4:5-Anschluss. Die DJK blieb aber am Drücker und punktete mit Bamberger, Schulte und Broens gegen Steck, Vu Van und Diehm zum 8:4. Nach Siegen von Görlich, Anderlik und Peter-Englert gegen Maier, F. Broens sowie einmal kampflos stand es 7:8. Im fälligen Finale der Doppelteams gelang der heimischen Crew Steck/Diehm gegen M. Broens/Maier noch das Remis.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt II – TSV Assamstadt III 9:0. Mit einer 3:0-Führung eröffnete der TTC das Match. Im weiteren Verlauf gewannen Beier, Quenzer, F. Behringer, B. Behringer und P. Behringer gegen Eibeler, Nied, Stumpf, Frank, Hertlein, Langer und Burkert. SV Schönfeld – FC Gissigheim II 7:9. Die Brehmbachtäler eröffneten mit einer 2:1-Führung, ehe Meißner gegen Ehrenfried ausglich. Weirich brachte den Gast gegen F. Kraft erneut in Front, doch schon im Gegenzug sorgte J. Kraft gegen Häfner für den Gleichstand. Nach je einem weiteren Sieg auf beiden Seiten durch Podetz (FC) gegen Wülk sowie M. Kraft (SV) gegen Achstetter stand es 4:4. Hartmann und Weirich siegten gegen Schmitt und Meißner zur 6:4 Gästeführung, ehe S. Kraft und J. Kraft gegen Ehrenfried und Podetz wieder ausglichen. Der FC ging durch Hartmann und Häfner gegen M. Kraft und Wülk 8:6 in Führung, während Schmitt im letzten Einzelmatch gegen Achstetter zum 7:8 erfolgreich war. Im fälligen Doppelfinale siegte das Gastduo Weirich/Podetz gegen Meißner/J. Kraft.

Kreisklasse C

SC Grünenwört II – FC Gissigheim III 9:7. In einem Match auf Augenhöhe ging der SC 2:1 in Front. E. Wagner erhöhte gegen Bundschuh auf 3:1. Nach dem Anschluss durch Noll gegen Wagner punktete Theis gegen Geier zum 4:2. Nun war der FC am Zuge, dessen Akteure Dosch, Jodlowski und Gehrig gegen Hebenstreit, Simon und Müssig für die 5:4 Führung sorgten. Nach Siegen von E. Wagner, Wagner, Theis und Hebenstreit gegen Noll, Bundschuh, Dosch und Geier stand es 8:5. In der Schlussphase gewann der Gast mit Gehrig und Jodlowski gegen Simon und Müssig zum 7:8 womit das Finale der Doppelteams anstand. Dabei gelang der heimische Crew E.Wagner/Wagner gegen Noll/Geier der knappe Sieg.

Kreisklasse D

TTV Oberlauda III – TSV Tauberbischofsheim V 3:8. Nach der Eröffnung stand es 1:1. Weiter siegten für den TTV Hofmann und J. Wildner, während für den TSV Treu, Schipper (3), Schellinger und Schuster (2) gewannen. ETSV Lauda IV – SV Niklashausen IV 6:8. Der ETSV ging in den Doppeln zunächst 2:0 in Front. Weiter siegten Epp (2), Schweitzer und Kirschning, während für den Gast Schöllig (3), Kohl (3), F. Sorger und Betzel erfolgreich waren. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018